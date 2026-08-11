https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/perseid-meteor-yagmuru-zirveye-ulasiyor-turkiyeden-gorulebilecek-mi-1107920704.html
Perseid meteor yağmuru zirveye ulaşıyor: Türkiye'den görülebilecek mi?
Perseid meteor yağmuru zirveye ulaşıyor: Türkiye'den görülebilecek mi?
Sputnik Türkiye
Yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseidler, 12-13 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. 2026'da yeni ay evresine denk gelen meteor yağmuru, Ay... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T13:56+0300
2026-08-11T13:56+0300
2026-08-11T14:23+0300
yaşam
güneş
nasa
perseid meteor yağmuru
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Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. Dünya'nın, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve kaya parçalarının bulunduğu bölgeden geçmesiyle meydana gelen meteor yağmuru, her yıl temmuz ve ağustos aylarında gökyüzünde görülüyor.NASA, Perseidleri yılın en popüler meteor yağmurlarından biri olarak tanımlarken, 2026'da 12-13 Ağustos gecesindeki zirvenin yeni ay dönemine denk gelmesi nedeniyle gözlem koşullarının oldukça elverişli olacağını belirtiyor.Türkiye'den görülecek mi?Evet. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülebilecek. TÜBİTAK'ın 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında etkin olacak ve en yoğun gözlem dönemi 13-14 Ağustos gecesi yaşanacak. Kurum, uygun koşullarda saatte yaklaşık 100 meteor görülebileceğini ve yeni ay evresindeki Ay'ın gözlemleri olumsuz etkilemeyeceğini bildiriyor.TÜBİTAK ayrıca Perseidlerin Türkiye'den gözlemlenmesine yönelik etkinlik düzenliyor. 12-15 Ağustos'ta Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde gerçekleştirilecek 28. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Perseid meteor yağmurunun maksimum etkinlik dönemine denk geliyor. Etkinlik alanının şehir ışıklarından uzak ve geniş ufuk çizgisine sahip olması, meteor gözlemi için uygun koşullar sunuyor.Ne zaman izlenmeli?Perseidler temmuz ortasından ağustos sonuna kadar görülebiliyor ancak en iyi gözlem fırsatı zirve gecelerinde yaşanıyor. NASA ve Timeanddate, 2026'daki zirveyi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olarak gösteriyor. En uygun saatler ise gece yarısından sonra ve şafak öncesi dönem.TÜBİTAK'ın yıllık gök olayları takviminde ise en yoğun gözlem dönemi 13-14 Ağustos gecesi olarak veriliyor. Bu nedenle Türkiye'deki gökyüzü meraklıları için 12'sini 13'üne ve 13'ünü 14'üne bağlayan geceler meteor yağmurunu izlemek için değerlendirilebilir.Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir?Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün gerekmiyor. En iyi sonuç için şehir ışıklarından uzak, mümkün olduğunca karanlık bir bölge tercih edilmesi öneriliyor. Gözlemcilerin:öneriliyor.Meteorlar Perseus Takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünse de gökyüzünün yalnızca bu bölgesine bakmak gerekmiyor. Perseid meteorları gökyüzünün farklı bölgelerinde görülebiliyor.2026 Perseidleri neden daha özel?Bu yılki meteor yağmurunun en önemli özelliği, zirvenin yeni ay evresine denk gelmesi. Ay'ın gökyüzünde parlak olmaması, sönük meteorların da fark edilme ihtimalini artıracak.Aynı yeni ay, 12 Ağustos'ta bazı bölgelerde görülecek tam Güneş tutulmasına da neden olacak. Ancak Güneş tutulması ile Perseid meteor yağmurunun aynı gün gerçekleşmesi iki olayın doğrudan bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor. Meteor yağmurunu izlemek için en uygun dönem yine gece yarısından sonraki saatler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/gunes-tutulmasi-icin-geri-sayim-gunes-koronasi-bir-daha-ayni-sekilde-gorulmeyecek-1107890319.html
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güneş, nasa, perseid meteor yağmuru
güneş, nasa, perseid meteor yağmuru
Perseid meteor yağmuru zirveye ulaşıyor: Türkiye'den görülebilecek mi?
13:56 11.08.2026 (güncellendi: 14:23 11.08.2026)
Yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olan Perseidler, 12-13 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. 2026'da yeni ay evresine denk gelen meteor yağmuru, Ay ışığının gökyüzünü aydınlatmaması nedeniyle özellikle uygun koşulları sunacak.
Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi zirveye ulaşacak. Dünya'nın, 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve kaya parçalarının bulunduğu bölgeden geçmesiyle meydana gelen meteor yağmuru, her yıl temmuz ve ağustos aylarında gökyüzünde görülüyor.
NASA, Perseidleri yılın en popüler meteor yağmurlarından biri olarak tanımlarken, 2026'da 12-13 Ağustos gecesindeki zirvenin yeni ay dönemine denk gelmesi nedeniyle gözlem koşullarının oldukça elverişli olacağını belirtiyor.
Türkiye'den görülecek mi?
Evet. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülebilecek. TÜBİTAK'ın 2026 Gök Olayları Yıllığı'na göre Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında etkin olacak ve en yoğun gözlem dönemi 13-14 Ağustos gecesi yaşanacak. Kurum, uygun koşullarda saatte yaklaşık 100 meteor görülebileceğini ve yeni ay evresindeki Ay'ın gözlemleri olumsuz etkilemeyeceğini bildiriyor.
TÜBİTAK ayrıca Perseidlerin Türkiye'den gözlemlenmesine yönelik etkinlik düzenliyor. 12-15 Ağustos'ta Afyonkarahisar'daki Emre Gölü'nde gerçekleştirilecek 28. Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Perseid meteor yağmurunun maksimum etkinlik dönemine denk geliyor. Etkinlik alanının şehir ışıklarından uzak ve geniş ufuk çizgisine sahip olması, meteor gözlemi için uygun koşullar sunuyor.
Perseidler temmuz ortasından ağustos sonuna kadar görülebiliyor ancak en iyi gözlem fırsatı zirve gecelerinde yaşanıyor. NASA ve Timeanddate, 2026'daki zirveyi 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olarak gösteriyor. En uygun saatler ise gece yarısından sonra ve şafak öncesi dönem.
TÜBİTAK'ın yıllık gök olayları takviminde ise en yoğun gözlem dönemi 13-14 Ağustos gecesi olarak veriliyor. Bu nedenle Türkiye'deki gökyüzü meraklıları için 12'sini 13'üne ve 13'ünü 14'üne bağlayan geceler meteor yağmurunu izlemek için değerlendirilebilir.
Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir?
Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün gerekmiyor. En iyi sonuç için şehir ışıklarından uzak, mümkün olduğunca karanlık bir bölge tercih edilmesi öneriliyor. Gözlemcilerin:
Gece yarısından sonra ve şafak öncesinde
gökyüzünü izlemesi,
Şehir ışıklarından uzaklaşması,
Gökyüzünü mümkün olduğunca geniş bir açıyla görebileceği bir yer seçmesi,
Gözlerin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika
beklemesi,
Telefon ve diğer parlak ekranlara mümkün olduğunca az bakması
Meteorlar Perseus Takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünse de gökyüzünün yalnızca bu bölgesine bakmak gerekmiyor. Perseid meteorları gökyüzünün farklı bölgelerinde görülebiliyor.
2026 Perseidleri neden daha özel?
Bu yılki meteor yağmurunun en önemli özelliği, zirvenin yeni ay evresine denk gelmesi. Ay'ın gökyüzünde parlak olmaması, sönük meteorların da fark edilme ihtimalini artıracak.
Aynı yeni ay, 12 Ağustos'ta bazı bölgelerde görülecek tam Güneş tutulmasına da neden olacak. Ancak Güneş tutulması ile Perseid meteor yağmurunun aynı gün gerçekleşmesi iki olayın doğrudan bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor. Meteor yağmurunu izlemek için en uygun dönem yine gece yarısından sonraki saatler.