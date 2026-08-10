https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/gunes-tutulmasi-icin-geri-sayim-gunes-koronasi-bir-daha-ayni-sekilde-gorulmeyecek-1107890319.html

Güneş tutulması için geri sayım: Güneş koronası bir daha aynı şekilde görülmeyecek

Güneş tutulması için geri sayım: Güneş koronası bir daha aynı şekilde görülmeyecek

Sputnik Türkiye

12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tam Güneş tutulması sırasında Ay, Güneş'in görünen yüzünü tamamen kapatırken Güneş'in normalde görünmeyen dış atmosferi olan... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T12:01+0300

2026-08-10T12:01+0300

2026-08-10T12:01+0300

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güneş

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grönland

nasa

güneş tutulması

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12 Ağustos 2026'da gerçekleşecek tam Güneş tutulması, Güneş'in normal koşullarda görülemeyen dış atmosferi olan koronanın ortaya çıkmasını sağlayacak. Bilim insanları, Güneş'in sürekli değişen manyetik alanı nedeniyle tutulma sırasında görülecek tacının daha önce hiçbir tutulmada görülmeyen özgün bir yapıya sahip olabileceğini belirtiyor.Tam Güneş tutulmalarının her birinin farklı görünmesinin temel nedenlerinden biri Güneş koronası. Güneş'in dış atmosferi olan korona, yıldızın sürekli değişen manyetik alanı tarafından şekillendiriliyor. Bu nedenle koronanın yapısı yıldan yıla, aydan aya ve hatta günden güne değişebiliyor.12 Ağustos'taki tutulmada görülecek korona da Güneş'in 25. aktivite döngüsündeki belirli bir ana ait benzersiz bir görüntü sunacak. Tutulma sona erdiğinde ise aynı manyetik yapı bir daha tam olarak aynı şekilde görülemeyecek.Güneş'in gizli atmosferi ortaya çıkacakNormal koşullarda Güneş'in koronası, yıldızın parlak görünen yüzeyi olan fotosferin ışığı nedeniyle görülemiyor. Ancak Ay, tam tutulma sırasında fotosferi tamamen kapattığında koronanın beyaz ışık saçan uzantıları ortaya çıkıyor.Korona, Güneş'in çevresinden milyonlarca kilometre boyunca uzanabiliyor. Tam tutulma sırasında Ay'ın siyah silüetinin çevresinde beyaz akıntılar ve pembe ya da kırmızı renkli çıkıntılar görülebiliyor.İnsan gözü, koronanın karmaşık yapısını ve derinlik hissini fotoğraf makinelerinden daha iyi algılayabiliyor. Bu nedenle tam tutulma sırasında çıplak gözle görülen görüntü, fotoğraflarda tam olarak karşılık bulamayabiliyor.Koronanın görünümü son anda değişebilir12 Ağustos'taki tutulma, Güneş'in 25. aktivite döngüsünün zirvesinden yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşecek. NASA ve NOAA verilerine göre bu döngü Ekim 2024'te zirve yaptı ve 2026 tutulması döngünün düşüş aşamasında meydana gelecek.Bilim insanlarına göre 12 Ağustos'ta koronanın tam olarak nasıl görüneceğini önceden kesin biçimde söylemek mümkün değil. Güneş yaklaşık 27 günde bir kendi ekseni etrafında döndüğü için tutulmadan kısa süre önce Güneş'in kenarına doğru hareket eden büyük bir aktif güneş lekesi bölgesi koronanın görünümünü önemli ölçüde değiştirebilir. Kırmızı ve pembe çıkıntılar görülebilirTam tutulmanın en dikkat çekici görüntülerinden biri de Ay'ın kenarında beliren pembe veya kırmızı renkli yapılar olabilir. Bunlar, Güneş'in yüzeyi üzerinde manyetik alanlar tarafından askıda tutulan dev hidrojen plazması yapıları olan prominensler.Güneş aktif olduğunda prominenslerin görülme ihtimali artıyor. Bu yapılar günler veya haftalar boyunca varlığını sürdürebildiğinden, tutulmadan önce hidrojen alfa görüntüleri üzerinden hangi prominenslerin Güneş'in kenarında bulunduğu tahmin edilebiliyor.12 Ağustos'taki tutulmada Ay'ın Güneş'e görünen boyutunun yalnızca biraz daha büyük olması nedeniyle tam tutulma en fazla 2 dakika 18 saniye sürecek. Bu geometri, Güneş'in farklı taraflarındaki daha küçük prominenslerin aynı anda görülebilmesine imkan sağlayabilir.Grönland, İzlanda, İspanya ve Balear Adaları ve Portekiz ve Rusya'nın sınırlı alanlarından gözlemlenebilecek tam tutulma sırasında Güneş'in gizli atmosferi kısa süreliğine görünür hale gelecek.

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