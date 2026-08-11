https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/pekinde-sel-hazirligi-24-saatte-yillik-yagisin-ucte-birinden-fazlasi-bekleniyor-1107920159.html

Pekin'de sel hazırlığı: 24 saatte yıllık yağışın üçte birinden fazlası bekleniyor

Pekin'de sel hazırlığı: 24 saatte yıllık yağışın üçte birinden fazlası bekleniyor

Sputnik Türkiye

Çin'in başkenti Pekin, Dolphin Tayfunu'nun taşıdığı nemin etkisiyle yeni bir şiddetli yağış dalgasına hazırlanıyor. Kentte 24 saatte 150 milimetreden fazla... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T14:30+0300

2026-08-11T14:30+0300

2026-08-11T14:30+0300

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sel

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Çin'in başkenti Pekin'de, beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi. CGTN'in haberine göre, Dolphin Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Yetkililer, Pekin'in büyük bölümünde 6 saat içinde 100 milimetreden fazla, 24 saat içinde ise 150 milimetreye kadar yağış beklendiğini bildirdi.Pekin'in yıllık ortalama yağış miktarının 528 milimetre olduğu belirtilirken, Tongzhou, Daxing, Fangshan, Mentougou, Huairou ve Fengtai bölgelerinde yağışın 24 saat içinde 200 milimetreyi aşabileceği bildirildi.Yarına kadar şiddetli yağış beklenen Pekin'de 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğunu bildiren yetkililer, beklenen yağış öncesinde drenaj ekipmanları ve sel bariyerlerinin hazırlanmasının yanı sıra, sel riski altındaki bölgelerde yaşayanların da tahliye edildiğini ifade etti.1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmiştiÇin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasına rağmen ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede alarm verilmişti.Ayrıca tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fucien'de 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/meteorolojiden-5-ile-sari-kodlu-saganak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kritik-hava-durumu-1107910362.html

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