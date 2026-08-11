https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/pekinde-sel-hazirligi-24-saatte-yillik-yagisin-ucte-birinden-fazlasi-bekleniyor-1107920159.html
Pekin'de sel hazırlığı: 24 saatte yıllık yağışın üçte birinden fazlası bekleniyor
Pekin'de sel hazırlığı: 24 saatte yıllık yağışın üçte birinden fazlası bekleniyor
Sputnik Türkiye
Çin'in başkenti Pekin, Dolphin Tayfunu'nun taşıdığı nemin etkisiyle yeni bir şiddetli yağış dalgasına hazırlanıyor. Kentte 24 saatte 150 milimetreden fazla... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T14:30+0300
2026-08-11T14:30+0300
2026-08-11T14:30+0300
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çin
şanghay
tayfun
fırtına
aşırı yağışlar
sel
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Çin'in başkenti Pekin'de, beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi. CGTN'in haberine göre, Dolphin Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Yetkililer, Pekin'in büyük bölümünde 6 saat içinde 100 milimetreden fazla, 24 saat içinde ise 150 milimetreye kadar yağış beklendiğini bildirdi.Pekin'in yıllık ortalama yağış miktarının 528 milimetre olduğu belirtilirken, Tongzhou, Daxing, Fangshan, Mentougou, Huairou ve Fengtai bölgelerinde yağışın 24 saat içinde 200 milimetreyi aşabileceği bildirildi.Yarına kadar şiddetli yağış beklenen Pekin'de 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğunu bildiren yetkililer, beklenen yağış öncesinde drenaj ekipmanları ve sel bariyerlerinin hazırlanmasının yanı sıra, sel riski altındaki bölgelerde yaşayanların da tahliye edildiğini ifade etti.1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmiştiÇin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasına rağmen ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede alarm verilmişti.Ayrıca tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fucien'de 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/meteorolojiden-5-ile-sari-kodlu-saganak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kritik-hava-durumu-1107910362.html
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pekin, çin, şanghay, tayfun, fırtına, aşırı yağışlar, sel
pekin, çin, şanghay, tayfun, fırtına, aşırı yağışlar, sel
Pekin'de sel hazırlığı: 24 saatte yıllık yağışın üçte birinden fazlası bekleniyor
Çin'in başkenti Pekin, Dolphin Tayfunu'nun taşıdığı nemin etkisiyle yeni bir şiddetli yağış dalgasına hazırlanıyor. Kentte 24 saatte 150 milimetreden fazla yağış beklenirken bazı bölgelerde miktarın 200 milimetreyi aşabileceği bildirildi.
Çin'in başkenti Pekin'de, beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi. CGTN'in haberine göre, Dolphin Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Yetkililer, Pekin'in büyük bölümünde 6 saat içinde 100 milimetreden fazla, 24 saat içinde ise 150 milimetreye kadar yağış beklendiğini bildirdi.
Pekin'in yıllık ortalama yağış miktarının 528 milimetre olduğu belirtilirken, Tongzhou, Daxing, Fangshan, Mentougou, Huairou ve Fengtai bölgelerinde yağışın 24 saat içinde 200 milimetreyi aşabileceği bildirildi.
Yarına kadar şiddetli yağış beklenen Pekin'de 2. seviye sel acil durum planının devreye sokulduğunu bildiren yetkililer, beklenen yağış öncesinde drenaj ekipmanları ve sel bariyerlerinin hazırlanmasının yanı sıra, sel riski altındaki bölgelerde yaşayanların da tahliye edildiğini ifade etti.
1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti
Çin'de Dolphin Tayfunu'nun etkisinin zayıflamasına rağmen ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle birçok bölgede alarm verilmişti.
Ayrıca tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fucien'de 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirilmişti.