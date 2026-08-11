https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/meteorolojiden-5-ile-sari-kodlu-saganak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kritik-hava-durumu-1107910362.html
Meteoroloji'den 5 i̇le sarı kodlu sağanak uyarısı: İstanbul dahil birçok i̇l i̇çin kritik hava durumu alarmı
Meteoroloji'den 5 i̇le sarı kodlu sağanak uyarısı: İstanbul dahil birçok i̇l i̇çin kritik hava durumu alarmı
Sputnik Türkiye
MGM'den İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan'da teyakkuza geçildi.
2026-08-11T06:54+0300
2026-08-11T06:54+0300
2026-08-11T06:54+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii için de öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel yağış uyarısı yapıldı.5 İle Özel Uyarı: Sel ve Su Baskını Riski!MGM analizlerine göre yağışların; Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer çok şiddetli ve kuvvetli yağış şeklinde olması bekleniyor. Yaşanabilecek aniden gelişen sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatıldı.Marmara ve Ege'de Sert Rüzgar EsenecekHava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyrini sürdürürken, güney bölgelerde birkaç derece üzerinde hissettirecek. Rüzgar hızı ise Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir çevreleri) ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli esecek. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olası risklere karşı bu bölgelerde yaşayanların tedbiri elde bırakmaması gerekiyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, i̇stanbul, kocaeli, bursa hava durumu, türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, ordu, i̇stanbul, kocaeli, bursa hava durumu, türkiye ve rusya arasında s-400 anlaşması, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den 5 i̇le sarı kodlu sağanak uyarısı: İstanbul dahil birçok i̇l i̇çin kritik hava durumu alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve Kocaeli dâhil birçok ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli yağış beklenirken, Marmara ve Ege'de fırtına benzeri rüzgar etkili olacak. Yetkililer, aniden bastırabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii için de öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel yağış uyarısı yapıldı.
5 İle Özel Uyarı: Sel ve Su Baskını Riski!
MGM analizlerine göre yağışların; Ordu
, Rize
, Artvin
, Kars
ve Ardahan
çevrelerinde yer yer çok şiddetli ve kuvvetli yağış
şeklinde olması bekleniyor. Yaşanabilecek aniden gelişen sel
, su baskını
, yıldırım düşmesi
ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli
olmaları önemle hatırlatıldı.
Marmara ve Ege'de Sert Rüzgar Esenecek
Hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri
civarında seyrini sürdürürken, güney bölgelerde birkaç derece üzerinde hissettirecek. Rüzgar hızı
ise Marmara'nın güneybatısı
(Çanakkale
, Balıkesir
çevreleri) ile Kuzey Ege kıyılarında
kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 km/saat
hıza ulaşarak kuvvetli esecek. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olası risklere karşı bu bölgelerde yaşayanların tedbiri elde bırakmaması gerekiyor.