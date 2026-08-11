https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/meteorolojiden-5-ile-sari-kodlu-saganak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kritik-hava-durumu-1107910362.html

Meteoroloji'den 5 i̇le sarı kodlu sağanak uyarısı: İstanbul dahil birçok i̇l i̇çin kritik hava durumu alarmı

Meteoroloji'den 5 i̇le sarı kodlu sağanak uyarısı: İstanbul dahil birçok i̇l i̇çin kritik hava durumu alarmı

Sputnik Türkiye

MGM'den İstanbul dahil birçok il için gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan'da teyakkuza geçildi.

2026-08-11T06:54+0300

2026-08-11T06:54+0300

2026-08-11T06:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Akdeniz'in Toroslar mevkii için de öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel yağış uyarısı yapıldı.5 İle Özel Uyarı: Sel ve Su Baskını Riski!MGM analizlerine göre yağışların; Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer çok şiddetli ve kuvvetli yağış şeklinde olması bekleniyor. Yaşanabilecek aniden gelişen sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları önemle hatırlatıldı.Marmara ve Ege'de Sert Rüzgar EsenecekHava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında seyrini sürdürürken, güney bölgelerde birkaç derece üzerinde hissettirecek. Rüzgar hızı ise Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir çevreleri) ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 km/saat hıza ulaşarak kuvvetli esecek. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olası risklere karşı bu bölgelerde yaşayanların tedbiri elde bırakmaması gerekiyor.

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