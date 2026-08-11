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Mudanya'da toprak denize kaydı: Denizde olanlar büyük korku yaşadı
Mudanya'da toprak denize kaydı: Denizde olanlar büyük korku yaşadı
Sputnik Türkiye
Bursa Mudanya'da büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütle denize düştü. O sırada denizde olanlar büyük korku yaşadı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa Trilye Çamlık Tepesi mevkisinde içinde büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütle, Marmara Denizi'ne kaydı. Denizde olanlar büyük korku yaşarken o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Belediye Başkanı da olay yerine geldi Heyelan sonrasında bölgeye gelen jandarma ve deniz polisi karada ve denizde arama yaptı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirlenirken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç bölgedeki dik yamaçlar nedeniyle zaman zaman bu tür olayların yaşandığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/meteorolojiden-5-ile-sari-kodlu-saganak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kritik-hava-durumu-1107910362.html
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bursa, mudanya, heyelan, tehlike
bursa, mudanya, heyelan, tehlike

Mudanya'da toprak denize kaydı: Denizde olanlar büyük korku yaşadı

14:44 11.08.2026
Mudanya heyelan
Mudanya heyelan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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Bursa Mudanya'da büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütle denize düştü. O sırada denizde olanlar büyük korku yaşadı.
Bursa Trilye Çamlık Tepesi mevkisinde içinde büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütle, Marmara Denizi'ne kaydı. Denizde olanlar büyük korku yaşarken o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Belediye Başkanı da olay yerine geldi

Heyelan sonrasında bölgeye gelen jandarma ve deniz polisi karada ve denizde arama yaptı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirlenirken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç bölgedeki dik yamaçlar nedeniyle zaman zaman bu tür olayların yaşandığını söyledi.
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