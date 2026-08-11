https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/mudanyada-toprak-denize-kaydi-denizde-olanlar-buyuk-korku-yasadi-1107922110.html

Mudanya'da toprak denize kaydı: Denizde olanlar büyük korku yaşadı

Mudanya'da toprak denize kaydı: Denizde olanlar büyük korku yaşadı

Sputnik Türkiye

Bursa Mudanya'da büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütle denize düştü. O sırada denizde olanlar büyük korku yaşadı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T14:44+0300

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Bursa Trilye Çamlık Tepesi mevkisinde içinde büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütle, Marmara Denizi'ne kaydı. Denizde olanlar büyük korku yaşarken o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Belediye Başkanı da olay yerine geldi Heyelan sonrasında bölgeye gelen jandarma ve deniz polisi karada ve denizde arama yaptı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirlenirken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç bölgedeki dik yamaçlar nedeniyle zaman zaman bu tür olayların yaşandığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/meteorolojiden-5-ile-sari-kodlu-saganak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kritik-hava-durumu-1107910362.html

türki̇ye

bursa

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