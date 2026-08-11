Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu

"Turizm sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınması, istihdam kapasitesi, uluslararası tanıtımı ve hizmet ihracatı bakımından stratejik öneme sahip sektörlerin başında gelmektedir. Küresel ölçekte dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte turizm faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması ve sunulmasında elektronik ticaret ortamlarının rolü önemli ölçüde artmış; konaklama hizmetleri başta olmak üzere seyahat, ulaşım ve turizm hizmetlerinin büyük bölümü dijital platformlar aracılığıyla sunulmaya başlanmıştır. Özellikle yabancı dijital konaklama platformları, küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıya erişim sağlayarak turizm sektörünün en önemli aktörlerinden biri hâline gelmiştir. Ancak mevcut durumda, yabancı dijital konaklama platformlarının ülkemizde elektronik ortamda yürüttükleri faaliyetlere ilişkin özel bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum, faaliyetlerin denetimi, tüketicilerin korunması, vergi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sektörde adil rekabet ortamının sağlanması ve kamu otoriteleriyle ilişkilerin yürütülmesi bakımından uygulamada çeşitli hukuki ve idari sorunlara yol açmaktadır. Özellikle yurt dışında yerleşik platformların ülke içerisinde temsilcilik bulundurmaksızın faaliyet göstermeleri, uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme bakımından belirsizlik oluşturmakta; kayıt dışılıkla mücadele, tüketici haklarının korunması ve kamu denetimi süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan Kanun Teklifi ile yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ortam üzerinden yurt içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hukuki zemine kavuşturulması, faaliyet alanlarının belirlenmesi, izin ve denetim mekanizmasının oluşturulması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve sektörde adil rekabet koşullarının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Teklif kapsamında, yabancı dijital konaklama platformlarına Bakanlık tarafından izin belgesi verilmesi, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmesi, faaliyet alanlarının belirlenmesi ve yükümlülüklere aykırılık hâlinde uygulanması öngörülen idari yaptırımlar düzenlenmektedir. Ayrıca Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili olması hüküm altına alınarak hukuki güvenlik güçlendirilmektedir. Bunun yanında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının gelir yapısının güçlendirilmesi amacıyla yabancı dijital konaklama platformlarının da turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmesi öngörülmektedir. Böylece ülke turizminin uluslararası alanda tanıtımına yönelik faaliyetlerin sürdürülebilir finansmanı desteklenmekte ve sektörde mali yük paylaşımında adalet sağlanmaktadır. Teklif ile; dijitalleşen turizm sektörünün etkin biçimde düzenlenmesi, tüketicilerin korunması, turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır."