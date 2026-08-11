Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu
14:23 11.08.2026 (güncellendi: 14:44 11.08.2026)
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AK Parti Booking benzeri yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Düzenleme ile platformlar Türkiye’de temsilcilik açacak ve izne tabi olacaklar.
AK Parti Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi", Türkiye'de faaliyet gösteren yurt dışı merkezli dijital seyahat ve konaklama platformlarının hukuki ve mali çerçevesini yeniden çiziyor.
İzin belgesi zorunlu olacak: Yetkili isteniyor
Teklifle birlikte yurt dışı kaynaklı platformların Türkiye'deki faaliyetleri izin belgesine bağlanırken; komisyon oranlarına tavan sınır, yerli temsilci atama zorunluluğu, vergi mükellefiyeti ve uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin yetkili kılınması gibi kritik düzenlemeler öngörülüyor.
Hazırlanan kanun teklifine göre, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından "İzin Belgesi" almaları zorunlu hale getiriliyor.
Düzenleme ile işletmelerin alacağı İzin belgesi ücreti 5 milyon TL olarak belirlenirken, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.
Geçerlilik süresi 2 yıl olan belge devredilemeyecek.
Yabancı platformların adli ve idari makamlarla süreçleri yürütmesi için Türkiye'de yerleşik Türk vatandaşı veya sermaye şirketi niteliğinde bir temsilci ataması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi bildirmesi gerekecek.
Platformların Dijital Hizmet Vergisi mükellefi olması ve vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şartı aranacak.
Platformların Türkiye'deki konaklama tesisleri ve hizmet verenlerle olan ilişkilerinde rekabeti koruyucu kurallar getiriliyor. Yabancı platformların satış bedeli üzerinden alabileceği aracılık komisyonu/tutar KDV hariç en fazla yüzde 17 olabilecek. Hizmet verenlerin farklı kanallarda farklı fiyat sunmasını kısıtlama, kampanyaya zorlama, sebepsiz bedel tahsil etme veya kamu kurumlarına başvurduğu gerekçesiyle arama sonuçlarında haksız yere sıralamasını düşürme/askıya alma gibi uygulamalar yasaklanıyor.
Platformlar, sistemlerinde yer alan konaklama tesisi ve turizm amaçlı kiralanan konutların Bakanlık belge numaralarını doğrulamak ve ilanlarda yayınlamakla yükümlü tutuluyor.
Hangi firmaları kapsaması bekleniyor?
Teklif yasalaşırsa Airbnb, booking.com, agoda, trivago, Skyscanner (Hotels) ve Cozycozy platformların Türkiye'de temsilci açması zorunlu olacak.
Genel gerekçe ne?
"Turizm sektörü, ülkemizin ekonomik kalkınması, istihdam kapasitesi, uluslararası tanıtımı ve hizmet ihracatı bakımından stratejik öneme sahip sektörlerin başında gelmektedir. Küresel ölçekte dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte turizm faaliyetlerinin planlanması, pazarlanması ve sunulmasında elektronik ticaret ortamlarının rolü önemli ölçüde artmış; konaklama hizmetleri başta olmak üzere seyahat, ulaşım ve turizm hizmetlerinin büyük bölümü dijital platformlar aracılığıyla sunulmaya başlanmıştır. Özellikle yabancı dijital konaklama platformları, küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıya erişim sağlayarak turizm sektörünün en önemli aktörlerinden biri hâline gelmiştir. Ancak mevcut durumda, yabancı dijital konaklama platformlarının ülkemizde elektronik ortamda yürüttükleri faaliyetlere ilişkin özel bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum, faaliyetlerin denetimi, tüketicilerin korunması, vergi ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sektörde adil rekabet ortamının sağlanması ve kamu otoriteleriyle ilişkilerin yürütülmesi bakımından uygulamada çeşitli hukuki ve idari sorunlara yol açmaktadır. Özellikle yurt dışında yerleşik platformların ülke içerisinde temsilcilik bulundurmaksızın faaliyet göstermeleri, uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme bakımından belirsizlik oluşturmakta; kayıt dışılıkla mücadele, tüketici haklarının korunması ve kamu denetimi süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan Kanun Teklifi ile yabancı dijital konaklama platformlarının elektronik ortam üzerinden yurt içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin hukuki zemine kavuşturulması, faaliyet alanlarının belirlenmesi, izin ve denetim mekanizmasının oluşturulması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve sektörde adil rekabet koşullarının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Teklif kapsamında, yabancı dijital konaklama platformlarına Bakanlık tarafından izin belgesi verilmesi, Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilmesi, faaliyet alanlarının belirlenmesi ve yükümlülüklere aykırılık hâlinde uygulanması öngörülen idari yaptırımlar düzenlenmektedir. Ayrıca Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili olması hüküm altına alınarak hukuki güvenlik güçlendirilmektedir. Bunun yanında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının gelir yapısının güçlendirilmesi amacıyla yabancı dijital konaklama platformlarının da turizm payı yükümlüleri arasına dahil edilmesi öngörülmektedir. Böylece ülke turizminin uluslararası alanda tanıtımına yönelik faaliyetlerin sürdürülebilir finansmanı desteklenmekte ve sektörde mali yük paylaşımında adalet sağlanmaktadır. Teklif ile; dijitalleşen turizm sektörünün etkin biçimde düzenlenmesi, tüketicilerin korunması, turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır."