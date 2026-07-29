Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/bookingcom-turkiyede-yeniden-hizmete-aciliyor-duzenleme-ak-parti-grubunda-imzaya-acildi-1107638473.html
Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı
Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de uzun süredir erişimi kısıtlı olan Booking.com için yeni düzenleme hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin AK... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T15:53+0300
2026-07-29T15:54+0300
türki̇ye
ak parti
booking.com
düzenleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102792/43/1027924340_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b8d09777b86f791e6b71603cff3748cf.jpg
Yerli ve yabancı turistlerin seyahat ve tatil planlarında sıkça tercih ettiği Booking.com, Türkiye'de yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı.Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesi planlanıyorHazırlanan düzenlemeyle birlikte Booking.com'un Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.Platform, şu anda Türkiye'deki kullanıcılar için yalnızca yurt dışı rezervasyonlarına hizmet veriyor.Daha önce faaliyetleri durdurulmuştuBooking.com'un daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetlerine itiraz edilmişti.Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte platformun Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kadikoy-rihtim-camisinin-insaati-basladi-ilk-kazik-cakildi-3-yilda-tamamlanmasi-bekleniyor-1107637354.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102792/43/1027924340_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_44db5d5ab3adbed5b2b1f5611145918f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, booking.com, düzenleme
ak parti, booking.com, düzenleme

Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı

15:53 29.07.2026 (güncellendi: 15:54 29.07.2026)
© Fotoğraf : booking.comBooking.com
Booking.com - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
© Fotoğraf : booking.com
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Türkiye'de uzun süredir erişimi kısıtlı olan Booking.com için yeni düzenleme hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin AK Parti grubunda imzaya açıldığı öğrenildi. Daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan platformun, Türkiye'de yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.
Yerli ve yabancı turistlerin seyahat ve tatil planlarında sıkça tercih ettiği Booking.com, Türkiye'de yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı.

Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesi planlanıyor

Hazırlanan düzenlemeyle birlikte Booking.com'un Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.
Platform, şu anda Türkiye'deki kullanıcılar için yalnızca yurt dışı rezervasyonlarına hizmet veriyor.

Daha önce faaliyetleri durdurulmuştu

Booking.com'un daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetlerine itiraz edilmişti.
Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte platformun Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.
Kadıköy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2026
TÜRKİYE
Kadıköy Rıhtım Camisi'nin inşaatı başladı: İlk kazık çakıldı, 3 yılda tamamlanması bekleniyor
15:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала