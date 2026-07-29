https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/bookingcom-turkiyede-yeniden-hizmete-aciliyor-duzenleme-ak-parti-grubunda-imzaya-acildi-1107638473.html

Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı

Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de uzun süredir erişimi kısıtlı olan Booking.com için yeni düzenleme hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin AK... 29.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-29T15:53+0300

2026-07-29T15:53+0300

2026-07-29T15:54+0300

türki̇ye

ak parti

booking.com

düzenleme

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Yerli ve yabancı turistlerin seyahat ve tatil planlarında sıkça tercih ettiği Booking.com, Türkiye'de yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı.Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesi planlanıyorHazırlanan düzenlemeyle birlikte Booking.com'un Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.Platform, şu anda Türkiye'deki kullanıcılar için yalnızca yurt dışı rezervasyonlarına hizmet veriyor.Daha önce faaliyetleri durdurulmuştuBooking.com'un daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetlerine itiraz edilmişti.Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte platformun Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

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ak parti, booking.com, düzenleme