https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/bookingcom-turkiyede-yeniden-hizmete-aciliyor-duzenleme-ak-parti-grubunda-imzaya-acildi-1107638473.html
Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı
Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de uzun süredir erişimi kısıtlı olan Booking.com için yeni düzenleme hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin AK... 29.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-29T15:53+0300
2026-07-29T15:53+0300
2026-07-29T15:54+0300
türki̇ye
ak parti
booking.com
düzenleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102792/43/1027924340_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b8d09777b86f791e6b71603cff3748cf.jpg
Yerli ve yabancı turistlerin seyahat ve tatil planlarında sıkça tercih ettiği Booking.com, Türkiye'de yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı.Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesi planlanıyorHazırlanan düzenlemeyle birlikte Booking.com'un Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.Platform, şu anda Türkiye'deki kullanıcılar için yalnızca yurt dışı rezervasyonlarına hizmet veriyor.Daha önce faaliyetleri durdurulmuştuBooking.com'un daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetlerine itiraz edilmişti.Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte platformun Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260729/kadikoy-rihtim-camisinin-insaati-basladi-ilk-kazik-cakildi-3-yilda-tamamlanmasi-bekleniyor-1107637354.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102792/43/1027924340_150:0:1049:674_1920x0_80_0_0_44db5d5ab3adbed5b2b1f5611145918f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
ak parti, booking.com, düzenleme
ak parti, booking.com, düzenleme
Booking.com Türkiye'de yeniden hizmete açılıyor: Düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı
15:53 29.07.2026 (güncellendi: 15:54 29.07.2026)
Özel
Türkiye'de uzun süredir erişimi kısıtlı olan Booking.com için yeni düzenleme hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin AK Parti grubunda imzaya açıldığı öğrenildi. Daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan platformun, Türkiye'de yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.
Yerli ve yabancı turistlerin seyahat ve tatil planlarında sıkça tercih ettiği Booking.com, Türkiye'de yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme AK Parti grubunda imzaya açıldı.
Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesi planlanıyor
Hazırlanan düzenlemeyle birlikte Booking.com'un Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.
Platform, şu anda Türkiye'deki kullanıcılar için yalnızca yurt dışı rezervasyonlarına hizmet veriyor.
Daha önce faaliyetleri durdurulmuştu
Booking.com'un daha önce vergi ödemediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle faaliyetlerine itiraz edilmişti.
Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte platformun Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.