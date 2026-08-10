https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/avrupaya-yeni-bir-sicak-hava-dalgasi-geliyor-ingilterenin-yuzde-70i-icin-resmen-kuraklik-ilan-1107908061.html

Avrupa'ya yeni bir sıcak hava dalgası geliyor: İngiltere'nin yüzde 70'i için resmen kuraklık ilan edildi

Avrupa'ya yeni bir sıcak hava dalgası geliyor: İngiltere'nin yüzde 70'i için resmen kuraklık ilan edildi

Sputnik Türkiye

Yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya gelecek olan Avrupa'da bu hafta sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak. Aynı zamanda İngiltere'nin üçte ikisi için resmen... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T23:06+0300

2026-08-10T23:06+0300

2026-08-10T23:13+0300

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Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ile Avrupa ülkelerinin meteoroloji kurumlarının tahminlerine göre, bu hafta Fransa, Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere kıtanın geniş kesimlerinde sıcaklıkların yeniden yükseleceği belirtildi.İngiltere ve Fransa'da yılın beşinci sıcak hava dalgası olarak değerlendirilen aşırı sıcaklıkların özellikle Batı Avrupa'da etkili olması öngörülüyor.Yeni sıcak hava dalgasıyla bazı bölgelerde gündüz sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Fransa'da sıcaklıkların hafta içinde hızla yükselerek bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşması beklenirken, ülkede sıcaklıkların özellikle iç ve güney kesimlerde tüm hafta yüksek seyredeceği öngörülüyor.Almanya Meteoroloji Servisi'nin tahminlerine göre de ülkenin büyük bölümünde sıcaklıklar hafta boyunca belirgin biçimde artacak. Sıcak havanın özellikle ülkenin güney kesimlerinde etkili olması ve sıcaklıkların yer yer 37 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Frankfurt'ta sıcaklıkların cuma günü 37 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.Hollanda'da güneşli havanın etkisiyle özellikle ülkenin iç kesimlerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.İngiltere'de sıcaklıkların yer yer 36 dereceye kadar çıkabileceği öngörülüyor.Büyük bölümünde cumartesi gününe kadar sarı alarm verilen Belçika’nın bazı şehirlerinde sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.Sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hassas grupların yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalarını ve günün en sıcak saatlerinde gerekli tedbirleri almalarını ve bol sıvı tüketmelerini tavsiye ediyor.Yeni sıcak hava dalgası, Avrupa'nın geniş kesimlerinin kuraklık ve düşük yağışların gerçekleştiği bir dönemde etkili olacak.Nehirlerde tarihi seviyeUzun süredir devam eden sıcak ve kuru hava nedeniyle birçok bölgede kuraklık başlarken, Ren, Tuna ve Po gibi Avrupa ekonomisi açısından önem taşıyan nehirlerde su seviyeleri tarihi düşük seviyelerde bulunuyor.Yeni sıcak hava dalgasıyla buharlaşmanın artması ve mevcut kuraklık koşullarını daha da ağırlaştırması bekleniyor.Avrupa'da düşük nehir seviyeleri özellikle yük taşımacılığını zorlaştırırken, nehir suyunu kullanan hidroelektrik ve nükleer enerji santralleri üzerinde ciddi baskı ortaya çıkıyor.Aşırı sıcaklıklar tarımsal üretime de ciddi zarar veriyor.İngiltere'nin yüzde 71 için resmen kuraklık ilan edildiİngiltere Çevre Ajansı, temmuz sonunda başkent Londra'nın tamamı olmak üzere İngiltere'nin yarısı ve Galler için kuraklık ilan etmişti.İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu'nun, bugün yaptığı toplantı sonucu alınan karara göre, İngiltere'de kuraklığın etkili olduğu bölgelere East Midlands, Lincolnshire ve Northamptonshire, Kent ve East Sussex ile Solent ve South Downs da eklendi.Böylece, İngiltere'nin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan edilirken ülkenin tüm bölgelerindeki su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı.İngiltere'de şiddetli kuraklığın hakim olduğu bölgelerde 45 milyon kişi yaşıyor. Ülkede su kullanımına yönelik kısıtlamaların uygulamaya konduğu bölgelerde de 27 milyon nüfus bulunuyor.

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