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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/lubnan-irak-petrolunun-tasinmasi-ve-yeniden-ihraci-icin-hazirlikta-1107909616.html
Lübnan, Irak petrolünün taşınması ve yeniden ihracı için hazırlıkta
Lübnan, Irak petrolünün taşınması ve yeniden ihracı için hazırlıkta
Sputnik Türkiye
Lübnan hükümeti, Irak ham petrolü ve petrol ürünlerinin ülke üzerinden taşınması, depolanması ve yeniden ihraç edilmesine yönelik lojistik ve güvenlik... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Lübnan hükümeti, Irak petrolünün ülke üzerinden taşınması, depolanması ve yeniden ihraç edilmesine yönelik hazırlıkları değerlendirdi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, petrol tankerlerinin geçişini kolaylaştırmak amacıyla bazı yolların rehabilite edilmesi, sınır kapılarının artması beklenen trafiğe hazırlanması, depolama tesislerine erişimin düzenlenmesi ve petrol depolama alanlarında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi gibi konular görüşüldü.Söz konusu hazırlıkların, onlarca yıldır kullanılmayan tarihi Kerkük-Trablus Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi için uluslararası yatırım çekilmesini amaçlayan uzun vadeli planın bir parçası olarak yürütüldüğü belirtildi.Bu girişimle, Şubat 2026'nın sonlarından bu yana Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının büyük ölçüde aksaması nedeniyle Irak petrol ihracatında yaşanan düşüşe alternatif bir güzergah oluşturulması amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/abdde-tarihin-en-sicak-temmuz-ayi-yasandi-1107908442.html
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ortadoğu, irak, lübnan, kerkük, lübnan resmi haber ajansı (nna)
ortadoğu, irak, lübnan, kerkük, lübnan resmi haber ajansı (nna)

Lübnan, Irak petrolünün taşınması ve yeniden ihracı için hazırlıkta

01:21 11.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturLübnan bayrağı
Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Lübnan hükümeti, Irak ham petrolü ve petrol ürünlerinin ülke üzerinden taşınması, depolanması ve yeniden ihraç edilmesine yönelik lojistik ve güvenlik hazırlıklarını ele aldı.
Lübnan hükümeti, Irak petrolünün ülke üzerinden taşınması, depolanması ve yeniden ihraç edilmesine yönelik hazırlıkları değerlendirdi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, petrol tankerlerinin geçişini kolaylaştırmak amacıyla bazı yolların rehabilite edilmesi, sınır kapılarının artması beklenen trafiğe hazırlanması, depolama tesislerine erişimin düzenlenmesi ve petrol depolama alanlarında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi gibi konular görüşüldü.
Söz konusu hazırlıkların, onlarca yıldır kullanılmayan tarihi Kerkük-Trablus Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi için uluslararası yatırım çekilmesini amaçlayan uzun vadeli planın bir parçası olarak yürütüldüğü belirtildi.
Bu girişimle, Şubat 2026'nın sonlarından bu yana Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının büyük ölçüde aksaması nedeniyle Irak petrol ihracatında yaşanan düşüşe alternatif bir güzergah oluşturulması amaçlanıyor.
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