https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/lubnan-irak-petrolunun-tasinmasi-ve-yeniden-ihraci-icin-hazirlikta-1107909616.html

Lübnan, Irak petrolünün taşınması ve yeniden ihracı için hazırlıkta

Lübnan, Irak petrolünün taşınması ve yeniden ihracı için hazırlıkta

Sputnik Türkiye

Lübnan hükümeti, Irak ham petrolü ve petrol ürünlerinin ülke üzerinden taşınması, depolanması ve yeniden ihraç edilmesine yönelik lojistik ve güvenlik... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T01:21+0300

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lübnan resmi haber ajansı (nna)

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Lübnan hükümeti, Irak petrolünün ülke üzerinden taşınması, depolanması ve yeniden ihraç edilmesine yönelik hazırlıkları değerlendirdi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, petrol tankerlerinin geçişini kolaylaştırmak amacıyla bazı yolların rehabilite edilmesi, sınır kapılarının artması beklenen trafiğe hazırlanması, depolama tesislerine erişimin düzenlenmesi ve petrol depolama alanlarında güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi gibi konular görüşüldü.Söz konusu hazırlıkların, onlarca yıldır kullanılmayan tarihi Kerkük-Trablus Petrol Boru Hattı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi için uluslararası yatırım çekilmesini amaçlayan uzun vadeli planın bir parçası olarak yürütüldüğü belirtildi.Bu girişimle, Şubat 2026'nın sonlarından bu yana Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının büyük ölçüde aksaması nedeniyle Irak petrol ihracatında yaşanan düşüşe alternatif bir güzergah oluşturulması amaçlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/abdde-tarihin-en-sicak-temmuz-ayi-yasandi-1107908442.html

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ortadoğu, irak, lübnan, kerkük, lübnan resmi haber ajansı (nna)