https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/abdde-tarihin-en-sicak-temmuz-ayi-yasandi-1107908442.html

ABD'de tarihin en sıcak Temmuz ayı yaşandı

ABD'de tarihin en sıcak Temmuz ayı yaşandı

Sputnik Türkiye

ABD ana karasının, kayıtların tutulmaya başlandığı 1895'ten bu yana en sıcak Temmuz ayını yaşadığı bildirildi. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T23:01+0300

2026-08-10T23:01+0300

2026-08-10T23:01+0300

dünya

abd

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Ulusal Çevre Bilgi Merkezleri (NCEI), Temmuz 2026'nın ABD ana karasında şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı.NOAA NCEI tarafından yapılan açıklamada, “Temmuz 2026, ABD'nin ana karasında şimdiye kadarki en sıcak ay olarak rekor kırdı” ifadelerine yer verildi.Verilere göre, ABD ana karasında temmuz ayının ortalama sıcaklığı 24.9 santigrat derece olarak ölçüldü. Bu değer, kayıtların tutulmaya başlandığı 1895 yılından bu yana görülen en yüksek Temmuz ayı ortalaması oldu.Öte yandan, sıcaklık rekorunun aksine Alaska'da farklı bir tablo ortaya çıktı. Açıklamada, Alaska'nın 2008 yılından bu yana en düşük Temmuz ayı ortalama sıcaklığını yaşadığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/son-dakika-haberi-trump-iran-temsilcilerinin-tazminat-talep-ettigini-goruyorum-gorusmelerde-bu-gundeme-gelmedi-ancak-1107905940.html

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Sputnik Türkiye

abd, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)