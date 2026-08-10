Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: En az 111 ölü
16:23 10.08.2026 (güncellendi: 21:52 10.08.2026)
© AP Photo / Ivan ValenciaDeprem sonrası Bogota sokakları
© AP Photo / Ivan Valencia
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Ayrıntılar geliyor
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pereira, Monzales ve Cauca'dan bildirilen son rakamlarla ölü sayısı 111'e yükseldi. Deprem yakın zamanda depremle sarsılan Venezuela'nın yanı sıra Ekvador ve Panama'dan de hissedildi.
Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin merkez üssünün Choco eyaletindeki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Uzmanlara göre bu büyüklükteki bir deprem, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hasara yol açtı. Yerel basına göre enkaz altında kalan insanlar var. Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Pereira kentindeki Matecana Uluslararası Havalimanı’nda oluşan hasar görüntülendi.
⚡️⚡️Kolombiya’da ölü sayısı 22’ye yükselirken Matecana Uluslararası Havalimanı’nda oluşan hasar görüntülendi pic.twitter.com/yEkvp36lrt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2026
Yetkililer, depremin merkez üssüne yakın ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerindeki kentlerde onlarca binanın yıkıldığını ve henüz kesinleşmeyen sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Kolombiya Jeoloji Servisi, ülkede son 10 yılda kaydedilen en büyük deprem olan sarsıntının merkez üssünün Choco departmanındaki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
Risaralda Departmanı Valisi Juan Diego Patino, Noticias Caracol'a yaptığı açıklamada, "Metropoliten alanı oluşturan üç belediyede şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi" dedi. Patino, en ağır hasarın Pereira, Dosquebradas ve La Virginia belediyelerinde görüldüğünü belirtti. Valle del Cauca Departmanı Valisi Dilian Francisca Toro, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki bölgede deprem nedeniyle üç çocuk da dahil olmak üzere 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Manizales Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas ise kentte üç kişinin hayatını kaybettiğini ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Choco Departmanı Valisi Nubia Carolina Cordoba, hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını bildirdi. Antioquia Departmanı Valisi Andres Julian Rendon ise 73 yaşındaki bir kişinin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Diğer kentlerden de ölü haberi gelmesinden endişe ediliyor.
⚡️⚡️Kolombiya başkenti Bogota’nın güneybatısındaki Cali’de en az 20 binanın çöktünü belirten Choco eyalet Valisi Cordoba, “Ciddi hasar ve yaralılar var” dedi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2026
⚡️⚡️Yerel basına göre enkaz altında kalan insanlar var pic.twitter.com/mq5Qy4oDrj
Birçok şehir ve ülkede hissedildi
Kolombiya'nın farklı bölgelerinde depremler görece sık meydana geliyor. Deprem, yaklaşık 50 milyon nüfuslu ülkenin Bogota, Cali, Manizales ve Pereira kentlerinin de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.
Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.
Eyalet valisi Pazartesi günü X kanalında yaptığı açıklamada, depremin yaralanmalara ve önemli hasara yol açtığını belirtti.
© REUTERS Luisa GonzalezBogota'da deprem sonrası insanlar kapı önlerine indi
Bogota'da deprem sonrası insanlar kapı önlerine indi
© REUTERS Luisa Gonzalez
Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, X hesabından yaptığı açıklamada, "Choco eyaletinde az önce ciddi bir sismik olay yaşadık. Artçı sarsıntılardan endişe ediyoruz. Merkez üssü San Jose del Palmar olmasına rağmen başkent Quibdo'da yaralılar ve binalarda ciddi hasar var" dedi.
Cordoba, "İlk resmi raporu hazırlamak üzere hasar tespit çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.
Başkent Bogota'da yüzlerce kişi yaşadığı binaları tahliye ederek sokaklara çıktı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Espriella'dan açıklama
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, yüzlerce binanın da hasar gördüğünü belirtti.