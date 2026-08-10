https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/son-dakikaa-deprem-haberleri-kolombiyada-74-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1107899843.html

Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: En az 111 ölü

Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: En az 111 ölü

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA HABERLER: Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İLK BELİRLEMELERE GÖRE YARALILAR VAR

2026-08-10T16:23+0300

2026-08-10T16:23+0300

2026-08-10T21:52+0300

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Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin merkez üssünün Choco eyaletindeki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Uzmanlara göre bu büyüklükteki bir deprem, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hasara yol açtı. Yerel basına göre enkaz altında kalan insanlar var. Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Pereira kentindeki Matecana Uluslararası Havalimanı’nda oluşan hasar görüntülendi.Yetkililer, depremin merkez üssüne yakın ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerindeki kentlerde onlarca binanın yıkıldığını ve henüz kesinleşmeyen sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Kolombiya Jeoloji Servisi, ülkede son 10 yılda kaydedilen en büyük deprem olan sarsıntının merkez üssünün Choco departmanındaki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Risaralda Departmanı Valisi Juan Diego Patino, Noticias Caracol'a yaptığı açıklamada, "Metropoliten alanı oluşturan üç belediyede şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi" dedi. Patino, en ağır hasarın Pereira, Dosquebradas ve La Virginia belediyelerinde görüldüğünü belirtti. Valle del Cauca Departmanı Valisi Dilian Francisca Toro, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki bölgede deprem nedeniyle üç çocuk da dahil olmak üzere 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Manizales Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas ise kentte üç kişinin hayatını kaybettiğini ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Choco Departmanı Valisi Nubia Carolina Cordoba, hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını bildirdi. Antioquia Departmanı Valisi Andres Julian Rendon ise 73 yaşındaki bir kişinin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer kentlerden de ölü haberi gelmesinden endişe ediliyor. Birçok şehir ve ülkede hissedildiKolombiya'nın farklı bölgelerinde depremler görece sık meydana geliyor. Deprem, yaklaşık 50 milyon nüfuslu ülkenin Bogota, Cali, Manizales ve Pereira kentlerinin de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.Eyalet valisi Pazartesi günü X kanalında yaptığı açıklamada, depremin yaralanmalara ve önemli hasara yol açtığını belirtti. Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, X hesabından yaptığı açıklamada, "Choco eyaletinde az önce ciddi bir sismik olay yaşadık. Artçı sarsıntılardan endişe ediyoruz. Merkez üssü San Jose del Palmar olmasına rağmen başkent Quibdo'da yaralılar ve binalarda ciddi hasar var" dedi.Cordoba, "İlk resmi raporu hazırlamak üzere hasar tespit çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.Başkent Bogota'da yüzlerce kişi yaşadığı binaları tahliye ederek sokaklara çıktı.Kolombiya Cumhurbaşkanı Espriella'dan açıklamaKolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, yüzlerce binanın da hasar gördüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/etna-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-katanya-havalimaninda-ucuslar-durduruldu-1107893151.html

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