Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/son-dakikaa-deprem-haberleri-kolombiyada-74-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1107899843.html
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: En az 111 ölü
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: En az 111 ölü
Sputnik Türkiye
SON DAKİKA HABERLER: Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İLK BELİRLEMELERE GÖRE YARALILAR VAR
2026-08-10T16:23+0300
2026-08-10T21:52+0300
son depremler
kolombiya
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107900482_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0764783aac38b3379fdaacac3fd7e494.jpg
Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin merkez üssünün Choco eyaletindeki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Uzmanlara göre bu büyüklükteki bir deprem, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hasara yol açtı. Yerel basına göre enkaz altında kalan insanlar var. Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Pereira kentindeki Matecana Uluslararası Havalimanı’nda oluşan hasar görüntülendi.Yetkililer, depremin merkez üssüne yakın ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerindeki kentlerde onlarca binanın yıkıldığını ve henüz kesinleşmeyen sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Kolombiya Jeoloji Servisi, ülkede son 10 yılda kaydedilen en büyük deprem olan sarsıntının merkez üssünün Choco departmanındaki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Risaralda Departmanı Valisi Juan Diego Patino, Noticias Caracol'a yaptığı açıklamada, "Metropoliten alanı oluşturan üç belediyede şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi" dedi. Patino, en ağır hasarın Pereira, Dosquebradas ve La Virginia belediyelerinde görüldüğünü belirtti. Valle del Cauca Departmanı Valisi Dilian Francisca Toro, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki bölgede deprem nedeniyle üç çocuk da dahil olmak üzere 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Manizales Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas ise kentte üç kişinin hayatını kaybettiğini ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Choco Departmanı Valisi Nubia Carolina Cordoba, hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını bildirdi. Antioquia Departmanı Valisi Andres Julian Rendon ise 73 yaşındaki bir kişinin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Diğer kentlerden de ölü haberi gelmesinden endişe ediliyor. Birçok şehir ve ülkede hissedildiKolombiya'nın farklı bölgelerinde depremler görece sık meydana geliyor. Deprem, yaklaşık 50 milyon nüfuslu ülkenin Bogota, Cali, Manizales ve Pereira kentlerinin de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.Eyalet valisi Pazartesi günü X kanalında yaptığı açıklamada, depremin yaralanmalara ve önemli hasara yol açtığını belirtti. Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, X hesabından yaptığı açıklamada, "Choco eyaletinde az önce ciddi bir sismik olay yaşadık. Artçı sarsıntılardan endişe ediyoruz. Merkez üssü San Jose del Palmar olmasına rağmen başkent Quibdo'da yaralılar ve binalarda ciddi hasar var" dedi.Cordoba, "İlk resmi raporu hazırlamak üzere hasar tespit çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.Başkent Bogota'da yüzlerce kişi yaşadığı binaları tahliye ederek sokaklara çıktı.Kolombiya Cumhurbaşkanı Espriella'dan açıklamaKolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, yüzlerce binanın da hasar gördüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/etna-yanardagi-yeniden-faaliyete-gecti-katanya-havalimaninda-ucuslar-durduruldu-1107893151.html
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0a/1107900482_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_26581b5c0be04974fae07dc32873876e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kolombiya, deprem
kolombiya, deprem

Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi: En az 111 ölü

16:23 10.08.2026 (güncellendi: 21:52 10.08.2026)
© AP Photo / Ivan ValenciaDeprem sonrası Bogota sokakları
Deprem sonrası Bogota sokakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pereira, Monzales ve Cauca'dan bildirilen son rakamlarla ölü sayısı 111'e yükseldi. Deprem yakın zamanda depremle sarsılan Venezuela'nın yanı sıra Ekvador ve Panama'dan de hissedildi.
Kolombiya Jeoloji Servisi, depremin merkez üssünün Choco eyaletindeki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Uzmanlara göre bu büyüklükteki bir deprem, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde hasara yol açtı. Yerel basına göre enkaz altında kalan insanlar var. Depremden en çok etkilenen yerlerden olan Pereira kentindeki Matecana Uluslararası Havalimanı’nda oluşan hasar görüntülendi.
Yetkililer, depremin merkez üssüne yakın ülkenin kuzeybatı ve orta kesimlerindeki kentlerde onlarca binanın yıkıldığını ve henüz kesinleşmeyen sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Kolombiya Jeoloji Servisi, ülkede son 10 yılda kaydedilen en büyük deprem olan sarsıntının merkez üssünün Choco departmanındaki San Jose del Palmar belediyesi yakınlarında, yerin 96 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
Risaralda Departmanı Valisi Juan Diego Patino, Noticias Caracol'a yaptığı açıklamada, "Metropoliten alanı oluşturan üç belediyede şu ana kadar 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi" dedi. Patino, en ağır hasarın Pereira, Dosquebradas ve La Virginia belediyelerinde görüldüğünü belirtti. Valle del Cauca Departmanı Valisi Dilian Francisca Toro, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki bölgede deprem nedeniyle üç çocuk da dahil olmak üzere 27 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Manizales Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas ise kentte üç kişinin hayatını kaybettiğini ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Choco Departmanı Valisi Nubia Carolina Cordoba, hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını bildirdi. Antioquia Departmanı Valisi Andres Julian Rendon ise 73 yaşındaki bir kişinin üzerine kaya düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Diğer kentlerden de ölü haberi gelmesinden endişe ediliyor.

Birçok şehir ve ülkede hissedildi

Kolombiya'nın farklı bölgelerinde depremler görece sık meydana geliyor. Deprem, yaklaşık 50 milyon nüfuslu ülkenin Bogota, Cali, Manizales ve Pereira kentlerinin de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.
Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi.
Eyalet valisi Pazartesi günü X kanalında yaptığı açıklamada, depremin yaralanmalara ve önemli hasara yol açtığını belirtti.
© REUTERS Luisa GonzalezBogota'da deprem sonrası insanlar kapı önlerine indi
Bogota'da deprem sonrası insanlar kapı önlerine indi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
Bogota'da deprem sonrası insanlar kapı önlerine indi
© REUTERS Luisa Gonzalez
Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, X hesabından yaptığı açıklamada, "Choco eyaletinde az önce ciddi bir sismik olay yaşadık. Artçı sarsıntılardan endişe ediyoruz. Merkez üssü San Jose del Palmar olmasına rağmen başkent Quibdo'da yaralılar ve binalarda ciddi hasar var" dedi.
Cordoba, "İlk resmi raporu hazırlamak üzere hasar tespit çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.
Başkent Bogota'da yüzlerce kişi yaşadığı binaları tahliye ederek sokaklara çıktı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Espriella'dan açıklama

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı, yüzlerce binanın da hasar gördüğünü belirtti.
Etna Yanardağı’nda volkanik faaliyetler etkisini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
DÜNYA
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Katanya Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
13:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала