https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/acun-ilicali-turkiyeden-transfer-yapiyor-17-yasindaki-deniz-donmezer-hull-city-yolunda-1107910859.html
Acun Ilıcalı Türkiye'den transfer yapıyor: 17 yaşındaki Deni̇z Dönmezer, Hull City yolunda
Acun Ilıcalı Türkiye'den transfer yapıyor: 17 yaşındaki Deni̇z Dönmezer, Hull City yolunda
Sputnik Türkiye
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'den genç bir yeteneği kadrosuna katıyor. Hull City, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T07:16+0300
2026-08-11T07:16+0300
2026-08-11T07:16+0300
spor
acun ilıcalı
hull city
kayserispor
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
haberler
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Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City, Türkiye'den kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Championship temsilcisi, Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki yetenekli kaleci Deniz Eren Dönmezer ile el sıkıştı.Taraflar arasında sağlanan prensip anlaşması kapsamında, Hull City'nin Kayserispor'a bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Genç eldivenin İngiltere kariyeri için gerekli adımlar vakit kaybetmeden atılmaya başlandı.Vize i̇şlemleri başladı: Resmi i̇mza an meselesiİngiltere yolculuğu öncesinde bürokratik süreçleri yürütülen genç dosya için vize işlemleri resmen başlatıldı. Vize sürecinin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye uçacak olan Deniz Eren Dönmezer, ülkede çalışma izni alması ve geçeceği sağlık kontrolleri sonrasında kendisini Hull City'ye bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.Acun Ilıcalı'nın Türk futbolunun genç yeteneklerine yatırım yapma vizyonunun son halkası olan bu transfer hamlesi, Kayserispor altyapısının başarısını da bir kez daha uluslararası vitrine taşımış oldu.
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acun ilıcalı, hull city, kayserispor, muhafazakar parti (i̇ngiltere), haberler
acun ilıcalı, hull city, kayserispor, muhafazakar parti (i̇ngiltere), haberler
Acun Ilıcalı Türkiye'den transfer yapıyor: 17 yaşındaki Deni̇z Dönmezer, Hull City yolunda
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'den genç bir yeteneği kadrosuna katıyor. Hull City, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç kalecisi Deniz Eren Dönmezer'in transferi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. İngiliz ekibinin bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City, Türkiye'den kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Championship temsilcisi, Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki yetenekli kaleci Deniz Eren Dönmezer ile el sıkıştı.
Taraflar arasında sağlanan prensip anlaşması
kapsamında, Hull City'nin Kayserispor'a bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli
ödeyeceği bildirildi. Genç eldivenin İngiltere
kariyeri için gerekli adımlar vakit kaybetmeden atılmaya başlandı.
Vize i̇şlemleri başladı: Resmi i̇mza an meselesi
İngiltere yolculuğu öncesinde bürokratik süreçleri yürütülen genç dosya için vize işlemleri
resmen başlatıldı. Vize sürecinin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye uçacak olan Deniz Eren Dönmezer, ülkede çalışma izni
alması ve geçeceği sağlık kontrolleri
sonrasında kendisini Hull City'ye
bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.
Acun Ilıcalı'nın Türk futbolunun genç yeteneklerine yatırım yapma vizyonunun son halkası olan bu transfer hamlesi, Kayserispor
altyapısının başarısını da bir kez daha uluslararası vitrine taşımış oldu.