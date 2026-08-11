https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/acun-ilicali-turkiyeden-transfer-yapiyor-17-yasindaki-deniz-donmezer-hull-city-yolunda-1107910859.html

Acun Ilıcalı Türkiye'den transfer yapıyor: 17 yaşındaki Deni̇z Dönmezer, Hull City yolunda

Acun Ilıcalı Türkiye'den transfer yapıyor: 17 yaşındaki Deni̇z Dönmezer, Hull City yolunda

Sputnik Türkiye

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Süper Lig'den genç bir yeteneği kadrosuna katıyor. Hull City, Kayserispor'un 17 yaşındaki genç... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T07:16+0300

2026-08-11T07:16+0300

2026-08-11T07:16+0300

spor

acun ilıcalı

hull city

kayserispor

muhafazakar parti (i̇ngiltere)

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1f/1107676708_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_8881cb148a3cc8f919c70cea5c04100a.jpg

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü Hull City, Türkiye'den kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Championship temsilcisi, Kayserispor forması giyen 17 yaşındaki yetenekli kaleci Deniz Eren Dönmezer ile el sıkıştı.Taraflar arasında sağlanan prensip anlaşması kapsamında, Hull City'nin Kayserispor'a bu transfer için 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi. Genç eldivenin İngiltere kariyeri için gerekli adımlar vakit kaybetmeden atılmaya başlandı.Vize i̇şlemleri başladı: Resmi i̇mza an meselesiİngiltere yolculuğu öncesinde bürokratik süreçleri yürütülen genç dosya için vize işlemleri resmen başlatıldı. Vize sürecinin tamamlanmasının ardından İngiltere'ye uçacak olan Deniz Eren Dönmezer, ülkede çalışma izni alması ve geçeceği sağlık kontrolleri sonrasında kendisini Hull City'ye bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.Acun Ilıcalı'nın Türk futbolunun genç yeteneklerine yatırım yapma vizyonunun son halkası olan bu transfer hamlesi, Kayserispor altyapısının başarısını da bir kez daha uluslararası vitrine taşımış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ismail-kartal-buraya-skoru-korumaya-degil-kendi-oyunumuzu-oynayarak-turu-gecmeye-geldik-1107907192.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

acun ilıcalı, hull city, kayserispor, muhafazakar parti (i̇ngiltere), haberler