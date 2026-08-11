https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/kalabalik-grup-arasinda-kavga-ihbari-yapilmisti-aracta-ele-gecirilen-silahlara-iliskin-3-supheli-1107931103.html

Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da pazartesi günün kalabalık grup arasında kavga ihbarı sonrası yapılan aramalarda bir araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T23:48+0300

2026-08-11T23:48+0300

2026-08-11T23:49+0300

türki̇ye

diyarbakır

silah

gözaltı

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Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arabasiyla-gelip-gordion-antik-kenti-yakininda-yangin-cikarmisti-mahkeme-kararini-verdi--1107925957.html

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