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Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da pazartesi günün kalabalık grup arasında kavga ihbarı sonrası yapılan aramalarda bir araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T23:48+0300
2026-08-11T23:48+0300
2026-08-11T23:49+0300
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diyarbakır
silah
gözaltı
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Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arabasiyla-gelip-gordion-antik-kenti-yakininda-yangin-cikarmisti-mahkeme-kararini-verdi--1107925957.html
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diyarbakır, silah, gözaltı
diyarbakır, silah, gözaltı
Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
23:48 11.08.2026 (güncellendi: 23:49 11.08.2026)
Diyarbakır'da pazartesi günün kalabalık grup arasında kavga ihbarı sonrası yapılan aramalarda bir araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.
Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.