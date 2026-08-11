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Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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Diyarbakır'da pazartesi günün kalabalık grup arasında kavga ihbarı sonrası yapılan aramalarda bir araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
diyarbakır
silah
gözaltı
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Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arabasiyla-gelip-gordion-antik-kenti-yakininda-yangin-cikarmisti-mahkeme-kararini-verdi--1107925957.html
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diyarbakır, silah, gözaltı
diyarbakır, silah, gözaltı

Kalabalık grup arasında kavga ihbarı yapılmıştı: Araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

23:48 11.08.2026 (güncellendi: 23:49 11.08.2026)
© AA / Diyarbakır Emniyet MüdürlüğüDiyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada silah ve fişek ele geçirildi
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada silah ve fişek ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
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Diyarbakır'da pazartesi günün kalabalık grup arasında kavga ihbarı sonrası yapılan aramalarda bir araçta ele geçirilen silahlara ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.
Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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