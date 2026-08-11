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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arabasiyla-gelip-gordion-antik-kenti-yakininda-yangin-cikarmisti-mahkeme-kararini-verdi--1107925957.html
Arabasıyla gelip Gordion Antik Kenti yakınında yangın çıkarmıştı: Mahkeme kararını verdi
Arabasıyla gelip Gordion Antik Kenti yakınında yangın çıkarmıştı: Mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
Ankara'da Gordion Antik Kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıkaran kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T18:05+0300
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yangın
gordion
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Ankara Polatlı'da Gordion Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Yangın 250 dönümlük alanda etkili oldu. Çakmakla kuru otları tutuşturduYassıhöyük Mahallesi'nde bir kişinin çakmakla 50-100 metre aralıklarla kuru otları yakarak kırsal Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.Ekipler, şüpheli Y.E.G'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/gaziantepte-fabrika-yangini-goz-gozu-gormuyor-1107914019.html
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ankara, yangın, gordion, orman yangını
ankara, yangın, gordion, orman yangını

Arabasıyla gelip Gordion Antik Kenti yakınında yangın çıkarmıştı: Mahkeme kararını verdi

18:05 11.08.2026
Ankara yangın
Ankara yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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Ankara'da Gordion Antik Kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıkaran kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ankara Polatlı'da Gordion Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Yangın 250 dönümlük alanda etkili oldu.
Ankara yangın
Ankara yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
Ankara yangın

Çakmakla kuru otları tutuşturdu

Yassıhöyük Mahallesi'nde bir kişinin çakmakla 50-100 metre aralıklarla kuru otları yakarak kırsal Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüpheli Y.E.G'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziantep'te fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
TÜRKİYE
Gaziantep'te fabrika yangını: Göz gözü görmüyor
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