https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arabasiyla-gelip-gordion-antik-kenti-yakininda-yangin-cikarmisti-mahkeme-kararini-verdi--1107925957.html
Arabasıyla gelip Gordion Antik Kenti yakınında yangın çıkarmıştı: Mahkeme kararını verdi
Arabasıyla gelip Gordion Antik Kenti yakınında yangın çıkarmıştı: Mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
Ankara'da Gordion Antik Kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıkaran kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T18:05+0300
2026-08-11T18:05+0300
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Ankara Polatlı'da Gordion Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Yangın 250 dönümlük alanda etkili oldu. Çakmakla kuru otları tutuşturduYassıhöyük Mahallesi'nde bir kişinin çakmakla 50-100 metre aralıklarla kuru otları yakarak kırsal Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.Ekipler, şüpheli Y.E.G'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/gaziantepte-fabrika-yangini-goz-gozu-gormuyor-1107914019.html
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ankara, yangın, gordion, orman yangını
ankara, yangın, gordion, orman yangını
Arabasıyla gelip Gordion Antik Kenti yakınında yangın çıkarmıştı: Mahkeme kararını verdi
Ankara'da Gordion Antik Kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıkaran kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Ankara Polatlı'da Gordion Antik Kenti'nin yakınındaki otluk alanda yangın çıkardığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Yangın 250 dönümlük alanda etkili oldu.
Çakmakla kuru otları tutuşturdu
Yassıhöyük Mahallesi'nde bir kişinin çakmakla 50-100 metre aralıklarla kuru otları yakarak kırsal Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüpheli Y.E.G'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.