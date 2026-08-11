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İzmir'de aile faciası: Anne ve engelli oğlu evlerinde ölü bulundu
İzmir'de aile faciası: Anne ve engelli oğlu evlerinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
İzmir Urla'da anne ve engelli oğlu evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İkilinin hayatını kaybettikleri belirlenirken, annenin engelli oğlunu vurduktan... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T13:37+0300
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İzmir Urla'da yaşanan olayda zihinsel engelli 18 yaşındaki Ahmet Barış Kandemir ve annesi 60 yaşındaki Nurten Kandemir'in cansız bedenleri evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İlk incelemelere göre anne Kandemir'in önce oğlunu vurduğu sonra da kendi canına kıydığı üzerinde duruluyor. Özel eğitime gitmeyince ortaya çıktı İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta ikamet eden zihinsel engelli Ahmet Barış Kandemir'i evinden almaya gelen görevli, gencin dışarı çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Nurten Kandemir ile oğlu Ahmet Barış Kandemir'i yerde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede silahla vurulan anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Anne Nurten Kandemir'in henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ahmet Barış Kandemir'i silahla öldürüp intihar ettiği üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/17-yillik-bebek-cinayetinin-sirri-cozuldu-posetteki-parmak-izi-gercegi-ortaya-cikardi-1107705124.html
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i̇zmir adli tıp kurumu, i̇zmir, zihinsel engelli
i̇zmir adli tıp kurumu, i̇zmir, zihinsel engelli

İzmir'de aile faciası: Anne ve engelli oğlu evlerinde ölü bulundu

13:37 11.08.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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İzmir Urla'da anne ve engelli oğlu evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İkilinin hayatını kaybettikleri belirlenirken, annenin engelli oğlunu vurduktan sonra kendi hayatına kıydığı üzerinde duruluyor.
İzmir Urla'da yaşanan olayda zihinsel engelli 18 yaşındaki Ahmet Barış Kandemir ve annesi 60 yaşındaki Nurten Kandemir'in cansız bedenleri evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İlk incelemelere göre anne Kandemir'in önce oğlunu vurduğu sonra da kendi canına kıydığı üzerinde duruluyor.

Özel eğitime gitmeyince ortaya çıktı

İskele Mahallesi 2090 Sokak'ta ikamet eden zihinsel engelli Ahmet Barış Kandemir'i evinden almaya gelen görevli, gencin dışarı çıkmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Nurten Kandemir ile oğlu Ahmet Barış Kandemir'i yerde hareketsiz buldu. Yapılan incelemede silahla vurulan anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anne Nurten Kandemir'in henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Ahmet Barış Kandemir'i silahla öldürüp intihar ettiği üzerinde duruluyor.
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