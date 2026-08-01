https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/17-yillik-bebek-cinayetinin-sirri-cozuldu-posetteki-parmak-izi-gercegi-ortaya-cikardi-1107705124.html

17 yıllık bebek cinayetinin sırrı çözüldü: Poşetteki parmak izi gerçeği ortaya çıkardı

17 yıllık bebek cinayetinin sırrı çözüldü: Poşetteki parmak izi gerçeği ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bandırma'da 17 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bir bebeğe ilişkin faili meçhul cinayet dosyasının yeniden incelenerek... 01.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-01T12:49+0300

2026-08-01T12:49+0300

2026-08-01T12:49+0300

türki̇ye

cinayet

akın gürlek

adli tıp kurumu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yıllardır çözülemeyen dosyaların yeniden incelendiğini belirtti.Gürlek, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 Mayıs 2009'da bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili dosyanın yeniden ele alındığını bildirdi.DNA incelemesiyle biyolojik baba belirlendiBakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre, soruşturmanın ilk aşamasında bebeğin annesi tespit edilmiş ve yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar boyunca belirlenememişti.Dosyanın yeniden incelenmesi sırasında bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan çalışmada şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi.Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesi sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.Ceyhan'daki faili meçhul cinayet de aydınlatıldıBakan Gürlek, açıklamasında Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022'de motosikletli saldırganlar tarafından öldürülen Eyyüp Özbadem dosyasının da yeniden incelendiğini bildirdi.Soruşturma kapsamında HTS ve baz kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlar, tanık ifadeleri ve diğer deliller birlikte değerlendirildi.Yapılan incelemelerde cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle, B.G. ve S.B. tarafından işlendiği, M.A. ile O.K.'nin ise failleri desteklediği tespit edildi.Ayrıca, olay öncesine ait kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği belirlendi.Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklanırken, delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.'Hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek'Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının adaletin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:"Aziz milletimiz bilmelidir ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/eyyam-i-bahur-basliyor-turkiyeyi-kavurucu-sicaklar-bekliyor-1107704884.html

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cinayet, akın gürlek, adli tıp kurumu