https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/afyonkarahisarda-yolcu-otobusu-kamyonete-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1107860910.html
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 15 yolcu yaralandı. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T10:56+0300
2026-08-08T10:56+0300
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antalya
trafik kazası
yolcu otobüsü
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Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, 15 yolcu yaralandı. Kütahyalılar firmasına ait, Z.Y. yönetimindeki 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında, H.S. idaresindeki 06 BFV 460 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Kamyon bariyerlere çarptıİhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü H.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kamyonette bulunan 1 kişi ile otobüsteki 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/kaza-sonrasi-yaralilari-ezip-kacmisti-surucu-yakalandi-1107724079.html
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afyonkarahisar, antalya, trafik kazası, yolcu otobüsü
afyonkarahisar, antalya, trafik kazası, yolcu otobüsü
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü kamyonete çarptı: Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 15 yolcu yaralandı.
Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, 15 yolcu yaralandı.
Kütahyalılar firmasına ait, Z.Y. yönetimindeki 43 KP 338 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında, H.S. idaresindeki 06 BFV 460 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kamyon bariyerlere çarptı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü H.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyonette bulunan 1 kişi ile otobüsteki 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.