https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/israil-basini-lubnanin-guneyinde-hizbullaha-ait-operasyon-hucresi-hedef-alindi-1107912328.html
İsrail basını: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 'operasyon hücresi' hedef alındı
İsrail basını: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 'operasyon hücresi' hedef alındı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde 'Hizbullah tarafından kullanılan' bir 'operasyon hücresine' hava saldırısı düzenledi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T09:32+0300
2026-08-11T09:32+0300
2026-08-11T09:32+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Mansuri köyünde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bir "operasyon hücresi"ni hedef aldığı bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri köyünde Hizbullah tarafından kullanılan bir operasyon hücresine hava saldırısı düzenledi.İsrail Ordu Radyosu, saldırının "nispeten olağan dışı" olduğunu belirterek, İsrail'in son günlerde Lübnan'da nadiren hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekti. Radyoya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki temel operasyonları, patlayıcılarla altyapının imha edilmesini amaçlayan kara hareketlerine odaklanıyor.Saldırıda can kaybı veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail ordusunun Mansuri beldesini topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi. Hizbullah tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.İsrail-Lübnan müzakerelerinin ardından saldırıSaldırının, Roma'da ABD arabuluculuğunda yürütülen ve 26 Haziran'da varılan "Çerçeve Anlaşması"nın uygulanmasına ilişkin konuların ele alındığı Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turunun tamamlanmasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Roma'daki müzakerelerde sınır ve esirler konusunda "olumlu ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti."Çerçeve Anlaşması", Hizbullah dahil silahlı grupların silahsızlandırılması ve Lübnan ordusunun söz konusu bölgelere konuşlandırılması karşılığında İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından, pilot bölgelerden başlayarak kademeli şekilde çekilmesini öngörüyor.Müzakere sürecine rağmen İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırıların devam ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, saldırılarda şu ana kadar 4 bin 335 kişi öldü, 12 bin 227 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/lubnan-irak-petrolunun-tasinmasi-ve-yeniden-ihraci-icin-hazirlikta-1107909616.html
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ortadoğu, lübnan, i̇srail, hizbullah, i̇srail hava kuvvetleri
ortadoğu, lübnan, i̇srail, hizbullah, i̇srail hava kuvvetleri
İsrail basını: Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 'operasyon hücresi' hedef alındı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde 'Hizbullah tarafından kullanılan' bir 'operasyon hücresine' hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Mansuri köyünde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bir "operasyon hücresi"ni hedef aldığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri köyünde Hizbullah tarafından kullanılan bir operasyon hücresine hava saldırısı düzenledi.
İsrail Ordu Radyosu, saldırının "nispeten olağan dışı" olduğunu belirterek, İsrail'in son günlerde Lübnan'da nadiren hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekti. Radyoya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki temel operasyonları, patlayıcılarla altyapının imha edilmesini amaçlayan kara hareketlerine odaklanıyor.
Saldırıda can kaybı veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail ordusunun Mansuri beldesini topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi. Hizbullah tarafından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail-Lübnan müzakerelerinin ardından saldırı
Saldırının, Roma'da ABD arabuluculuğunda yürütülen ve 26 Haziran'da varılan "Çerçeve Anlaşması"nın uygulanmasına ilişkin konuların ele alındığı Lübnan-İsrail müzakerelerinin 7. turunun tamamlanmasından birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkati çekti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, Roma'daki müzakerelerde sınır ve esirler konusunda "olumlu ilerleme" kaydedildiğini belirtmişti.
"Çerçeve Anlaşması", Hizbullah dahil silahlı grupların silahsızlandırılması ve Lübnan ordusunun söz konusu bölgelere konuşlandırılması karşılığında İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından, pilot bölgelerden başlayarak kademeli şekilde çekilmesini öngörüyor.
Müzakere sürecine rağmen İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırıların devam ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, saldırılarda şu ana kadar 4 bin 335 kişi öldü, 12 bin 227 kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.