https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iranda-ordu-komuta-kademesine-yeni-isimleri-atandi-1107920451.html
İran'da ordu komuta kademesine yeni isimleri atandı
İran'da ordu komuta kademesine yeni isimleri atandı
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Mücteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanının da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerine atamalar yaptı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T13:49+0300
2026-08-11T13:49+0300
2026-08-11T13:49+0300
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Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/amerikan-basini-trump-turkiyeden-gizlice-askeri-ucakla-ayrildi-catering-araciyla-ucak-degistirdi-1107919093.html
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mücteba hamaney, i̇ran, haberler
mücteba hamaney, i̇ran, haberler
İran'da ordu komuta kademesine yeni isimleri atandı
İran dini lideri Mücteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanının da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerine atamalar yaptı.
Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.
Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.
Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.
Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.