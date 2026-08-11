https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iranda-ordu-komuta-kademesine-yeni-isimleri-atandi-1107920451.html

İran'da ordu komuta kademesine yeni isimleri atandı

İran'da ordu komuta kademesine yeni isimleri atandı

Sputnik Türkiye

İran dini lideri Mücteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanının da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerine atamalar yaptı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T13:49+0300

2026-08-11T13:49+0300

2026-08-11T13:49+0300

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Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.

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