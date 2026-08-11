https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iran-hurmuz-bogazinin-acilmasi-abdnin-tutumunu-degistirmesine-ve-sartlarimizi-kabul-etmesine-bagli-1107928309.html
İran: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesine ve şartlarımızı kabul etmesine bağlı
İran: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesine ve şartlarımızı kabul etmesine bağlı
Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini söyledi.
2026-08-11T19:43+0300
2026-08-11T19:43+0300
2026-08-11T19:43+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir araya geldi.Görüşmede Rızai, "ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadelerini kullandı.ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi ve Lübnan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki savaşların sonlandırılması gerektiğini belirten Rızai, İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti.Çin’in Tahran elçisinden açıklamaRızai ayrıca İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahına ilişkin olası bir anlaşmanın, boğazın kapatılması meselesinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong ise konuşmasında, ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduğunu ifade etti.Zong, Çin'in Batı Asya bölgesinde ve Basra Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini her zaman desteklediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/son-dakika-haberi-pakistan-savunma-bakani-abd-ve-iran-bir-tur-anlasmaya-yakin-1107922908.html
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i̇ran, hürmüz boğazı, abd, haberler, irna
i̇ran, hürmüz boğazı, abd, haberler, irna
İran: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesine ve şartlarımızı kabul etmesine bağlı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin İran'a yönelik savaşı sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen mal varlıklarını serbest bırakması gerektiğini söyledi ve Washington'un İran'ın şartlarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ekledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong Peiwu ile bir araya geldi.
Görüşmede Rızai, "ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak" ifadelerini kullandı.
ABD'nin savaşı sona erdirmesi, İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi ve Lübnan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki savaşların sonlandırılması gerektiğini belirten Rızai, İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti.
Çin’in Tahran elçisinden açıklama
Rızai ayrıca İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahına ilişkin olası bir anlaşmanın, boğazın kapatılması meselesinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Çin'in Tahran Büyükelçisi Zong ise konuşmasında, ülkesinin İran'a yönelik askeri saldırılara karşı olduğunu ifade etti.
Zong, Çin'in Batı Asya bölgesinde ve Basra Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini her zaman desteklediğini kaydetti.