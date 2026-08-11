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ABD Enerji Bakanı: Hürmüz Boğazı'nda petrol akışı 9 milyon varile ulaştı
ABD Enerji Bakanı: Hürmüz Boğazı'nda petrol akışı 9 milyon varile ulaştı
Sputnik Türkiye
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının günlük ortalama 9 milyon varile ulaştığını açıklarken, bölgedeki diğer ihracat... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T22:22+0300
2026-08-11T22:22+0300
2026-08-11T22:51+0300
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ABD Enerji Bakanı Chris Wright yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının şu anda günde ortalama yaklaşık 9 milyon varill olduğunu söyledi.ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4.4 kat azalarak, çatışma öncesindeki günlük 21.6 milyon varile kıyasla ortalama 4.9 milyon varile düştüğünü belirtti.Wright, sosyal medya hesabından şu açıklamaları gerçekleştirdi: Sözlerine ek olarak, yalnızca Arap Körfezi bölgesinden 20 milyon varilden fazla petrolün sevk edildiğini ve bunun çatışma öncesi ortalamayı aştığını belirtti.Ağustos ayı başlarında ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren yaklaşan barış anlaşması ışığında İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan geçişi için coğrafi güzergah detayları konusunda anlaştığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ankaraya-geldi-1107929034.html
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chris wright, donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran, abd, abd enerji bakanlığı
ABD Enerji Bakanı: Hürmüz Boğazı'nda petrol akışı 9 milyon varile ulaştı
22:22 11.08.2026 (güncellendi: 22:51 11.08.2026)
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının günlük ortalama 9 milyon varile ulaştığını açıklarken, bölgedeki diğer ihracat güzergahlarıyla birlikte toplam petrol akışının 15 milyon varil civarında olduğunu iddia etti.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının şu anda günde ortalama yaklaşık 9 milyon varill olduğunu söyledi.
ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4.4 kat azalarak, çatışma öncesindeki günlük 21.6 milyon varile kıyasla ortalama 4.9 milyon varile düştüğünü belirtti.
Wright, sosyal medya hesabından şu açıklamaları gerçekleştirdi:
"Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrolün yedi günlük ortalaması şu anda günde yaklaşık 9 milyon varile ulaştı. Yeni modernize edilmiş boru hatları ve ihracat tesisleri aracılığıyla bölgeden çıkan ek 5-7 milyon varil petrolle birleştiğinde, toplam petrol akışı şu anda günde ortalama yaklaşık 15 milyon varil civarında"
Sözlerine ek olarak, yalnızca Arap Körfezi bölgesinden 20 milyon varilden fazla petrolün sevk edildiğini ve bunun çatışma öncesi ortalamayı aştığını belirtti.
Ağustos ayı başlarında ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren yaklaşan barış anlaşması ışığında İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan geçişi için coğrafi güzergah detayları konusunda anlaştığını belirtmişti.