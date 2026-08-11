https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/abd-enerji-bakani-hurmuz-bogazinda-petrol-akisi-9-milyon-varile-ulasti-1107930041.html

ABD Enerji Bakanı: Hürmüz Boğazı'nda petrol akışı 9 milyon varile ulaştı

ABD Enerji Bakanı: Hürmüz Boğazı'nda petrol akışı 9 milyon varile ulaştı

Sputnik Türkiye

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının günlük ortalama 9 milyon varile ulaştığını açıklarken, bölgedeki diğer ihracat... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T22:22+0300

2026-08-11T22:22+0300

2026-08-11T22:51+0300

dünya

chris wright

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abd enerji bakanlığı

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ABD Enerji Bakanı Chris Wright yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışının şu anda günde ortalama yaklaşık 9 milyon varill olduğunu söyledi.ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA), günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının 2026 yılının ikinci çeyreğinde 4.4 kat azalarak, çatışma öncesindeki günlük 21.6 milyon varile kıyasla ortalama 4.9 milyon varile düştüğünü belirtti.Wright, sosyal medya hesabından şu açıklamaları gerçekleştirdi: Sözlerine ek olarak, yalnızca Arap Körfezi bölgesinden 20 milyon varilden fazla petrolün sevk edildiğini ve bunun çatışma öncesi ortalamayı aştığını belirtti.Ağustos ayı başlarında ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren yaklaşan barış anlaşması ışığında İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan geçişi için coğrafi güzergah detayları konusunda anlaştığını belirtmişti.

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