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İngiltere 5.5 milyar sterlinden vazgeçti: 'Gerginlik daha fazla tırmanabilir'
İngiltere 5.5 milyar sterlinden vazgeçti: 'Gerginlik daha fazla tırmanabilir'
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Cebelitarık açıklarında deniz dibinde bulunduğu tahmin edilen ve günümüzde yaklaşık 5,5 milyar sterlin değer taşıyan altınları çıkarma planını... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T03:29+0300
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İngiltere'nin, Cebelitarık açıklarında deniz dibinde bulunduğu tahmin edilen milyarlarca sterlin değerindeki altın hazinesini çıkarma planından vazgeçtiği bildirildi. Kararın, bölgenin statüsü nedeniyle İspanya ile yaşanan anlaşmazlığın daha da tırmanabileceği endişesiyle alındığı öne sürüldü.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 1694 yılında Cebelitarık Boğazı yakınlarında batan İngiliz gemisi Sussex'in enkazında 10 tona kadar altın sikke bulunuyor olabilir.Söz konusu altınların, Dokuz Yıl Savaşları sırasında Savoy Dükü 2. Viktor Amadeus'un Fransa Kralı 14 Louis'ye karşı yürüttüğü askeri harekatın finansmanında kullanıldığı belirtiliyor.Hazinenin bulunması halinde toplam değerinin günümüzde yaklaşık 5.5 milyar sterline (7,42 milyar dolar) ulaşabileceği tahmin ediliyor.Bu miktarın doğrulanması durumunda Sussex'in, dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en değerli batıklardan biri haline gelebileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/lubnan-irak-petrolunun-tasinmasi-ve-yeniden-ihraci-icin-hazirlikta-1107909616.html
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avrupa, sussex, cebelitarık, i̇ngiltere, i̇spanya

İngiltere 5.5 milyar sterlinden vazgeçti: 'Gerginlik daha fazla tırmanabilir'

03:29 11.08.2026
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaCebelitarık - İspanya bayrağı
Cebelitarık - İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
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İngiltere'nin Cebelitarık açıklarında deniz dibinde bulunduğu tahmin edilen ve günümüzde yaklaşık 5,5 milyar sterlin değer taşıyan altınları çıkarma planını, İspanya ile yaşanan egemenlik anlaşmazlığının yeni bir gerilime dönüşmesinden çekinerek rafa kaldırdığı bildirildi.
İngiltere'nin, Cebelitarık açıklarında deniz dibinde bulunduğu tahmin edilen milyarlarca sterlin değerindeki altın hazinesini çıkarma planından vazgeçtiği bildirildi. Kararın, bölgenin statüsü nedeniyle İspanya ile yaşanan anlaşmazlığın daha da tırmanabileceği endişesiyle alındığı öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 1694 yılında Cebelitarık Boğazı yakınlarında batan İngiliz gemisi Sussex'in enkazında 10 tona kadar altın sikke bulunuyor olabilir.
Söz konusu altınların, Dokuz Yıl Savaşları sırasında Savoy Dükü 2. Viktor Amadeus'un Fransa Kralı 14 Louis'ye karşı yürüttüğü askeri harekatın finansmanında kullanıldığı belirtiliyor.
Hazinenin bulunması halinde toplam değerinin günümüzde yaklaşık 5.5 milyar sterline (7,42 milyar dolar) ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Bu miktarın doğrulanması durumunda Sussex'in, dünyada şimdiye kadar keşfedilmiş en değerli batıklardan biri haline gelebileceği ifade ediliyor.
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