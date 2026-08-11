https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ingiliz-radyo-istasyonu-yanlislikla-kral-charlesin-oldugunu-duyurdu-1107913318.html
İngiliz radyo istasyonu yanlışlıkla Kral Charles'ın öldüğünü duyurdu
İngiliz radyo istasyonu yanlışlıkla Kral Charles'ın öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İngiltere'de bir radyo, Kral Charles'ın öldüğünü duyuran kayıtları yayına verdi. Hatanın ardından radyoda ulusal marş çalındı ve yaklaşık 16 dakika boyunca... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T10:19+0300
2026-08-11T10:19+0300
2026-08-11T10:19+0300
dünya
kral charles
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radyo
ofcom
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İngiltere'de Radio Caroline adlı radyo istasyonu, yanlışlıkla Kral 3. Charles'ın öldüğünü duyurdu. Hatalı yayın nedeniyle İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom, istasyonun yayın kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.Olay, mayıs ayında Radio Caroline'ın The Barry Marsh Show programı sırasında meydana geldi. İstasyonda normal yayın akışının Kral Charles'ın ölümünün ardından durdurulduğunu belirten önceden kaydedilmiş mesajlardan biri yanlışlıkla yayına verildi.Mesajda, "Majesteleri Kral 3. Charles'ın vefatının ardından saygı göstergesi olarak normal programlarımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya aldık" ifadeleri yer aldı.Mesajların ardından İngiltere milli marşı çalındı ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşandı.Teknik bakım sırasında kayıtları merak edip açtıOfcom'un kararına göre olay, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın önceden kaydedilmiş ses dosyalarına erişmesiyle başladı.Çalışanın, dosyaların canlı yayına aktarılacağını bilmeden merak nedeniyle kayıtları oynattığı belirtildi. Ofcom, olayla ilgili iki şikayet aldığını ve yayın kuruluşunun kuralları ihlal ettiğini açıkladı.Düzenleyici kurum, özellikle haberlerin doğru ve tarafsız şekilde aktarılmasını öngören 5.1 numaralı kural ile yayınlanan hataların hızlı şekilde kabul edilip düzeltilmesini gerektiren 5.2 numaralı kuralın ihlal edildiğine karar verdi.Ofcom, Kral Charles'ın ölümünün duyurulmasını "kamu açısından özel önem taşıyan bir konuda çok ciddi bir yanlışlık" olarak değerlendirdi.Özür ve düzeltme yaklaşık 30 dakika sonra geldiOfcom, Radio Caroline'ın hatalı duyurunun yayına girmesinden yaklaşık 30 dakika sonra özür ve düzeltme yaptığını belirtti.Düzenleyici kurum, istasyonun olay sırasında yayını takip ettiğini ve bir mühendisin sorunun farkında olduğunu ancak ne yaşandığının anlaşılması ve planlanan programa dönülmesinin zaman aldığını kaydetti.Bu sürecin, program sunucusunun yayını uzaktan gerçekleştirmesi nedeniyle daha da uzadığı belirtildi.Radio Caroline, söz konusu ses dosyalarının yanında sunucular ve yöneticiler için uyulması gereken "katı talimatların" bulunduğunu açıkladı. Kayıtları yayına veren çalışanın uyarıldığını ve özür dilediğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/40-bin-ton-gida-curudu-los-angelesta-mahalleyi-agir-koku-sardi-1107904958.html
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kral charles, i̇ngiltere, radyo, ofcom
kral charles, i̇ngiltere, radyo, ofcom
İngiliz radyo istasyonu yanlışlıkla Kral Charles'ın öldüğünü duyurdu
İngiltere'de bir radyo, Kral Charles'ın öldüğünü duyuran kayıtları yayına verdi. Hatanın ardından radyoda ulusal marş çalındı ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşandı.
İngiltere'de Radio Caroline adlı radyo istasyonu, yanlışlıkla Kral 3. Charles'ın öldüğünü duyurdu. Hatalı yayın nedeniyle İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom, istasyonun yayın kurallarını ihlal ettiğine hükmetti.
Olay, mayıs ayında Radio Caroline'ın The Barry Marsh Show programı sırasında meydana geldi. İstasyonda normal yayın akışının Kral Charles'ın ölümünün ardından durdurulduğunu belirten önceden kaydedilmiş mesajlardan biri yanlışlıkla yayına verildi.
Mesajda, "Majesteleri Kral 3. Charles'ın vefatının ardından saygı göstergesi olarak normal programlarımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya aldık" ifadeleri yer aldı.
Mesajların ardından İngiltere milli marşı çalındı ve yaklaşık 16 dakika boyunca sessizlik yaşandı.
Teknik bakım sırasında kayıtları merak edip açtı
Ofcom'un kararına göre olay, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın önceden kaydedilmiş ses dosyalarına erişmesiyle başladı.
Çalışanın, dosyaların canlı yayına aktarılacağını bilmeden merak nedeniyle kayıtları oynattığı belirtildi. Ofcom, olayla ilgili iki şikayet aldığını ve yayın kuruluşunun kuralları ihlal ettiğini açıkladı.
Düzenleyici kurum, özellikle haberlerin doğru ve tarafsız şekilde aktarılmasını öngören 5.1 numaralı kural ile yayınlanan hataların hızlı şekilde kabul edilip düzeltilmesini gerektiren 5.2 numaralı kuralın ihlal edildiğine karar verdi.
Ofcom, Kral Charles'ın ölümünün duyurulmasını "kamu açısından özel önem taşıyan bir konuda çok ciddi bir yanlışlık" olarak değerlendirdi.
Özür ve düzeltme yaklaşık 30 dakika sonra geldi
Ofcom, Radio Caroline'ın hatalı duyurunun yayına girmesinden yaklaşık 30 dakika sonra özür ve düzeltme yaptığını belirtti.
Düzenleyici kurum, istasyonun olay sırasında yayını takip ettiğini ve bir mühendisin sorunun farkında olduğunu ancak ne yaşandığının anlaşılması ve planlanan programa dönülmesinin zaman aldığını kaydetti.
Bu sürecin, program sunucusunun yayını uzaktan gerçekleştirmesi nedeniyle daha da uzadığı belirtildi.
Radio Caroline, söz konusu ses dosyalarının yanında sunucular ve yöneticiler için uyulması gereken "katı talimatların" bulunduğunu açıkladı. Kayıtları yayına veren çalışanın uyarıldığını ve özür dilediğini açıkladı.