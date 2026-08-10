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40 bin ton gıda çürüdü: Los Angeles'ta mahalleyi ağır koku sardı
40 bin ton gıda çürüdü: Los Angeles'ta mahalleyi ağır koku sardı
Sputnik Türkiye
Los Angeles'ta yangın çıkan bir soğuk hava deposunda bulunan yaklaşık 40 bin ton et ve deniz ürünü, iki aya yakın süredir bölgeyi etkiliyor. Bozulan gıdaların... 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T18:52+0300
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Los Angeles'ın Boyle Heights bölgesindeki bir soğuk hava deposunda 17 Haziran'da çıkan yangının etkileri haftalar sonra da devam ediyor. Tesiste bulunan yaklaşık 40 bin ton sığır eti, kümes hayvanı eti, domuz eti ve deniz ürününün bozulması, çevrede ağır koku ve haşere sorununa neden oldu.Lineage tarafından işletilen tesisteki yangın, bir hafta süren müdahalenin ardından 24 Haziran'da söndürüldü. Ancak depoda kalan büyük miktardaki gıdanın çürümesiyle ortaya çıkan koku, çevrede yaşayanları ve bölgedeki işletmeleri etkilemeye devam etti.Kent yönetiminin hazırlattığı bir raporda, tesiste yeşil şişe sineklerinin hızla çoğalabileceğine dikkat çekildi. Söz konusu sineklerin açık yaralara yumurta bırakması durumunda insanlarda ve hayvanlarda miyaz adı verilen enfeksiyona yol açabileceği belirtildi.Temizliğin maliyeti 100 milyon dolara ulaşabilirDepoyu işleten Lineage, bozulan gıdaların tesisten çıkarılması için yürütülen çalışmaların yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığını açıkladı. Şirkete temizlik işlemlerini bitirmesi için 13 Ağustos'a kadar süre verildi.Bölgede artan haşere sorununa karşı sinek ve kemirgen kontrol ekipmanları yerleştirilirken, çevrede yaşayanlara yüzlerce sinek kapanı dağıtıldı.Yangının etkileri çevredeki işletmelere de yansıdı. Ağır koku, duman ve sinekler nedeniyle bölgedeki bazı işletmelerin müşteri kaybettiği belirtildi.Lineage, yangın sonrasında yürütülen temizlik çalışmaları için 100 milyon dolara kadar ödeme yapabileceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/okyanuslarda-alarm-deniz-yuzeyi-sicakligi-temmuz-ayinda-tarihin-en-yuksek-seviyesine-cikti-1107895532.html
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los angeles, abd, depo, et, balık, yangın, sinek
los angeles, abd, depo, et, balık, yangın, sinek

40 bin ton gıda çürüdü: Los Angeles'ta mahalleyi ağır koku sardı

18:52 10.08.2026
© AP Photo / Jae C. HongLos Angeles'ta çıkan yangın sonrası mahalleyi koku sardı.
Los Angeles'ta çıkan yangın sonrası mahalleyi koku sardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
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Los Angeles'ta yangın çıkan bir soğuk hava deposunda bulunan yaklaşık 40 bin ton et ve deniz ürünü, iki aya yakın süredir bölgeyi etkiliyor. Bozulan gıdaların yol açtığı ağır kokunun yanı sıra sineklerin çoğalması da çevrede yaşayanları hastalıklar konusunda endişelendiriyor.
Los Angeles'ın Boyle Heights bölgesindeki bir soğuk hava deposunda 17 Haziran'da çıkan yangının etkileri haftalar sonra da devam ediyor. Tesiste bulunan yaklaşık 40 bin ton sığır eti, kümes hayvanı eti, domuz eti ve deniz ürününün bozulması, çevrede ağır koku ve haşere sorununa neden oldu.
Lineage tarafından işletilen tesisteki yangın, bir hafta süren müdahalenin ardından 24 Haziran'da söndürüldü. Ancak depoda kalan büyük miktardaki gıdanın çürümesiyle ortaya çıkan koku, çevrede yaşayanları ve bölgedeki işletmeleri etkilemeye devam etti.
Kent yönetiminin hazırlattığı bir raporda, tesiste yeşil şişe sineklerinin hızla çoğalabileceğine dikkat çekildi. Söz konusu sineklerin açık yaralara yumurta bırakması durumunda insanlarda ve hayvanlarda miyaz adı verilen enfeksiyona yol açabileceği belirtildi.

Temizliğin maliyeti 100 milyon dolara ulaşabilir

Depoyu işleten Lineage, bozulan gıdaların tesisten çıkarılması için yürütülen çalışmaların yaklaşık yüzde 85'inin tamamlandığını açıkladı. Şirkete temizlik işlemlerini bitirmesi için 13 Ağustos'a kadar süre verildi.
Bölgede artan haşere sorununa karşı sinek ve kemirgen kontrol ekipmanları yerleştirilirken, çevrede yaşayanlara yüzlerce sinek kapanı dağıtıldı.
Yangının etkileri çevredeki işletmelere de yansıdı. Ağır koku, duman ve sinekler nedeniyle bölgedeki bazı işletmelerin müşteri kaybettiği belirtildi.
Lineage, yangın sonrasında yürütülen temizlik çalışmaları için 100 milyon dolara kadar ödeme yapabileceğini bildirdi.
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