https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ilk-kez-duzenlenen-kumfestte-yelken-romorkor-ve-paramotorlarla-gosteri-yapildi-1107929316.html

İlk kez düzenlenen KUMFEST'te yelken, römorkör ve paramotorlarla gösteri yapıldı

İlk kez düzenlenen KUMFEST'te yelken, römorkör ve paramotorlarla gösteri yapıldı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da ilk kez düzenlenen KUMFEST Uluslararası Spor ve Müzik Festivali'nde yelken, römorkör ve paramotor gösterileri yapıldı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T20:45+0300

2026-08-11T20:45+0300

2026-08-11T20:45+0300

yaşam

tekirdağ

kumbağ

festival

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Kumbağ’da Süleymanpaşa Belediyesi'nce düzenlenen festivalde römorkörlerin manevraları ile yelkenlilerin denizdeki gösterileri, sahilde etkinlikleri takip edenlerce ilgiyle takip edildi.Festival kapsamında paramotor pilotları da Kumbağ semalarında uçuş gerçekleştirdi.Paramotorların sahil boyunca gerçekleştirdiği uçuşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler gösterileri cep telefonlarıyla görüntüledi.Festival programı kapsamında akşam saatlerinde konserler ve DJ performansları gerçekleştirilecek.KUMFEST, spor ve müzik etkinlikleriyle yarın da devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arastirma-kopekler-insanlarin-mutlu-uzgun-ve-ofkeli-oldugunu-anlayabiliyor-1107923674.html

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