https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ilk-kez-duzenlenen-kumfestte-yelken-romorkor-ve-paramotorlarla-gosteri-yapildi-1107929316.html
İlk kez düzenlenen KUMFEST'te yelken, römorkör ve paramotorlarla gösteri yapıldı
İlk kez düzenlenen KUMFEST'te yelken, römorkör ve paramotorlarla gösteri yapıldı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da ilk kez düzenlenen KUMFEST Uluslararası Spor ve Müzik Festivali'nde yelken, römorkör ve paramotor gösterileri yapıldı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T20:45+0300
2026-08-11T20:45+0300
2026-08-11T20:45+0300
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Kumbağ’da Süleymanpaşa Belediyesi'nce düzenlenen festivalde römorkörlerin manevraları ile yelkenlilerin denizdeki gösterileri, sahilde etkinlikleri takip edenlerce ilgiyle takip edildi.Festival kapsamında paramotor pilotları da Kumbağ semalarında uçuş gerçekleştirdi.Paramotorların sahil boyunca gerçekleştirdiği uçuşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler gösterileri cep telefonlarıyla görüntüledi.Festival programı kapsamında akşam saatlerinde konserler ve DJ performansları gerçekleştirilecek.KUMFEST, spor ve müzik etkinlikleriyle yarın da devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arastirma-kopekler-insanlarin-mutlu-uzgun-ve-ofkeli-oldugunu-anlayabiliyor-1107923674.html
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tekirdağ, kumbağ, festival
tekirdağ, kumbağ, festival
İlk kez düzenlenen KUMFEST'te yelken, römorkör ve paramotorlarla gösteri yapıldı
Tekirdağ'da ilk kez düzenlenen KUMFEST Uluslararası Spor ve Müzik Festivali'nde yelken, römorkör ve paramotor gösterileri yapıldı.
Kumbağ’da Süleymanpaşa Belediyesi'nce düzenlenen festivalde römorkörlerin manevraları ile yelkenlilerin denizdeki gösterileri, sahilde etkinlikleri takip edenlerce ilgiyle takip edildi.
Festival kapsamında paramotor pilotları da Kumbağ semalarında uçuş gerçekleştirdi.
Paramotorların sahil boyunca gerçekleştirdiği uçuşlar renkli görüntüler oluştururken, çevredekiler gösterileri cep telefonlarıyla görüntüledi.
Festival programı kapsamında akşam saatlerinde konserler ve DJ performansları gerçekleştirilecek.
KUMFEST, spor ve müzik etkinlikleriyle yarın da devam edecek.