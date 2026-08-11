https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/arastirma-kopekler-insanlarin-mutlu-uzgun-ve-ofkeli-oldugunu-anlayabiliyor-1107923674.html

Araştırma: Köpekler insanların mutlu, üzgün ve öfkeli olduğunu anlayabiliyor

Araştırma: Köpekler insanların mutlu, üzgün ve öfkeli olduğunu anlayabiliyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre köpeklerin insan yüzlerindeki duygusal ifadeleri ayırt etme becerisi, sanılandan daha gelişmiş olabilir. İşte sonuçlar...

2026-08-11T16:06+0300

2026-08-11T16:06+0300

2026-08-11T16:06+0300

yaşam

köpek

araştırma

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Araştırmacılar, köpeklerin farklı insan yüz ifadelerine bakarken beyinlerinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen aktiviteyi incelemek için uyanık ve herhangi bir kısıtlama altında olmayan köpekleri MRI taramasına aldı.Ancak beyin taramalarında daha dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Köpeklerin ’korku ile öfke ve korku ile üzüntü’ arasında da ayrım yaptığı görüldü.Viyana Üniversitesi SCAN Birimi'nden Laura V. Cuaya, bunun köpeklerin iki benzer duyguyu ifade eden yüzleri birbirinden ayırt edebildiğine ilişkin ilk kanıt olduğunu söyledi.Ödül beklentisiyle ilişkili bölge aktive olduİlk deneyde sekiz evcil köpeğe, daha önce karşılaşmadıkları insanların mutlu ve nötr yüz ifadeleri gösterildi. Mutlu yüzler, beynin sağ temporal küme olarak adlandırılan ve kaudat çekirdeğe uzanan bölümünde daha güçlü aktivite oluşturdu. Araştırmacılar bu bölgenin ödülle ilişkili olduğunu belirtti. Daha önceki çalışmalar da söz konusu aktivitenin köpeklerin yiyecek veya ödül beklediği ve övgü duyduğu durumlarda ortaya çıktığını göstermişti.İkinci deneyde 12 köpeğin, mutluluğun yanı sıra üzüntü, öfke ve korku ifadelerine verdiği beyin tepkileri karşılaştırıldı. Analiz, köpeklerin mutluluk ile olumsuz duyguları ayırt edebildiğini gösterdi. Ayrıca beynin farklı bir bölgesinde ‘korku ile öfke ve korku ile üzüntü’ arasında ayrım saptandı. Ancak üzüntü ile öfke arasında belirgin bir farklılık bulunmadı.Köpekler yalnızca yüzlere bakmıyorAraştırmada köpeklere hareketsiz yüz fotoğrafları gösterildi. Ancak uzmanlara göre köpekler gerçek hayatta insan ruh halini değerlendirirken yüz ifadelerinin yanı sıra vücut hareketleri gibi çok daha geniş bir sinyal bütününden yararlanıyor.Araştırmacılar bu nedenle yeni bir deney yürütüyor. Bu çalışmada köpekler, yüzleri dijital olarak bulanıklaştırılmış insanların farklı duyguları canlandırdığı videoları izliyor.Uzmanlar, gelecekte köpeklerin farklı duygulara maruz kaldıktan sonra davranışlarının değişip değişmediğinin araştırılmasını önemli bir adım olarak görüyor. Ayrıca köpeklerin insanlara bu denli duyarlı hale gelmesinde evcilleştirmenin rolü ve diğer türlerin benzer fırsatlar sunulduğunda aynı davranışları gösterip göstermeyeceği de henüz yanıtlanmış değil.Bununla birlikte araştırma, köpeklerin insanların duygusal durumları arasında ‘oldukça ince ayrımlar yapabildiğine’ ilişkin yeni kanıtlar sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260510/icisleri-bakani-ciftciden-sokak-kopekleri-aciklamasi-ekim-sonuna-kadar-hepsi-toplanacak-1105625026.html

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köpek, araştırma