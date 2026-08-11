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İstanbul'da üniversiteler bir ay erken kapanacak: Bahar dönemi ne zaman sona erecek?
İstanbul'da üniversiteler bir ay erken kapanacak: Bahar dönemi ne zaman sona erecek?
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2027 Avrupa Oyunları nedeniyle İstanbul'da eğitim veren üniversitelerin bahar dönemleri bir ay erken sona erecek. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T10:34+0300
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yaşam
üniversite
i̇stanbul
avrupa oyunları
2027 avrupa oyunları
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Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getirecek 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.İstanbul'daki organizasyon nedeniyle, üniversitelerin 2026-2027 eğitim dönemindeki akademik takvimlerinde düzenleme yapıldı.Akademik takvim öne çekildiYükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebiyle gerçekleşen düzenlemeyle birlikte üniversitelerde akademik yıl normal takvimden yaklaşık bir ay önce tamamlanacak.Söz konusu karar, eğitim kalitesinin ve laboratuvar uygulamalarının eksiksiz sürdürülmesi şartıyla yalnızca bu akademik yıla özel olarak uygulanacak.Uygulamayla birlikte 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya düşecek. Müfredatın tamamlanabilmesi için bazı okullarda güz dönemi başlangıcı erkene çekildi.Bahar dönemi nisan sonu bitecekÜniversiteler akademik takvimlerini güncelliyor.Düzenlemeyle ilgili olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada kararın 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda alındığı kaydedildi.Açıklamada, "2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta öne çekilmiş; akademik takvimimizde yer alan diğer tarihlerde de düzenleme yapılmıştır." denildi.Üniversite yönetiminin yayınladığı akademik takvimde bahar yarıyılında son ders tarihi 25 Nisan olarak belirlendi.Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise geçen yıl 15 Haziran olarak belirlenen bahar yarıyılı final sınavlarının başlangıç tarihi 2027 yılında 3 Mayıs'ta başlayacak.Bir başka değişim ise Türk Alman Üniversitesi'nde oldu. Üniversite yönetimi bahar yarıyılında derslerin bitiş tarihini 30 Nisan olarak açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230624/3-avrupa-oyunlarinda-mete-gazoz-oyunlar-rekoru-kirdi-1072811276.html
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üniversite, i̇stanbul, avrupa oyunları, 2027 avrupa oyunları, yök
üniversite, i̇stanbul, avrupa oyunları, 2027 avrupa oyunları, yök

İstanbul'da üniversiteler bir ay erken kapanacak: Bahar dönemi ne zaman sona erecek?

10:34 11.08.2026 (güncellendi: 10:36 11.08.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÜniversite öğrencisi
Üniversite öğrencisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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2027 Avrupa Oyunları nedeniyle İstanbul'da eğitim veren üniversitelerin bahar dönemleri bir ay erken sona erecek.
Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getirecek 2027 Avrupa Oyunları, 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
İstanbul'daki organizasyon nedeniyle, üniversitelerin 2026-2027 eğitim dönemindeki akademik takvimlerinde düzenleme yapıldı.

Akademik takvim öne çekildi

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talebiyle gerçekleşen düzenlemeyle birlikte üniversitelerde akademik yıl normal takvimden yaklaşık bir ay önce tamamlanacak.
Söz konusu karar, eğitim kalitesinin ve laboratuvar uygulamalarının eksiksiz sürdürülmesi şartıyla yalnızca bu akademik yıla özel olarak uygulanacak.
Uygulamayla birlikte 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya düşecek. Müfredatın tamamlanabilmesi için bazı okullarda güz dönemi başlangıcı erkene çekildi.

Bahar dönemi nisan sonu bitecek

Üniversiteler akademik takvimlerini güncelliyor.
Düzenlemeyle ilgili olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada kararın 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi için ders kayıtları ve yarıyıl başlangıcı bir hafta öne çekilmiş; akademik takvimimizde yer alan diğer tarihlerde de düzenleme yapılmıştır." denildi.
Üniversite yönetiminin yayınladığı akademik takvimde bahar yarıyılında son ders tarihi 25 Nisan olarak belirlendi.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ise geçen yıl 15 Haziran olarak belirlenen bahar yarıyılı final sınavlarının başlangıç tarihi 2027 yılında 3 Mayıs'ta başlayacak.
Bir başka değişim ise Türk Alman Üniversitesi'nde oldu. Üniversite yönetimi bahar yarıyılında derslerin bitiş tarihini 30 Nisan olarak açıkladı.
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