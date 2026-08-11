https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/gol-sevinci-sirasinda-bariyerleri-atlayarak-tunel-cukuruna-dusen-futbolcu-sakatlandi-1107916275.html
Gol sevinci sırasında bariyerleri atlayarak tünel çukuruna düşen futbolcu sakatlandı
Gol sevinci sırasında bariyerleri atlayarak tünel çukuruna düşen futbolcu sakatlandı
Sputnik Türkiye
Brezilya Série A'da Coritiba forması giyen Jacy Maranhão, Chapecoense maçında attığı golün ardından bariyerlerden atlayarak tünel çukuruna düştü. Canlı yayında... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-11T12:03+0300
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Brezilya Campeonato Brasileiro Série A mücadelesinde sahalarda ender görülen talihsiz bir olay yaşandı. Coritiba ile Chapecoense arasında 9 Ağustos Pazar günü oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekibin 29 yaşındaki defans oyuncusu Jacy Maranhão, takımını öne geçiren golün ardından büyük bir coşku yaşadı.Topu ağlara gönderdikten sonra formasının altına saklayan Maranhão, sevincini taraftarlarla paylaşmak için saha kenarına doğru koştu. Açık duran kapıdan hızla geçen ve bariyerlerin üzerinden atlayan Brezilyalı futbolcu, alt kattaki deplasman soyunma odasına çıkan açık tünel çukuruna düştü.Bariyerlerin üzerinden atladı, VAR golü i̇ptal ettiTribünlerin şaşkın bakışları ve çığlıkları arasında görünmez kaza geçiren oyuncuya, saha kenarındaki görevliler ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Kendi çabasıyla merdivenlerden yukarı çıkmayı başaran Maranhão'nun yapılan kontrollerde ayak bileğinden sakatlandığı belirlendi.Sakatlığı nedeniyle mücadelenin ikinci yarısına devam edemeyen oyuncunun yaşadığı talihsizlik bununla da sınırlı kalmadı. Ağlara giden top, öncesinde yapılan bir faul gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı. Yaşanan aksiliğin ardından açıklama yapan Jacy Maranhão, stoperlerin nadiren gol attığını belirterek o an kendini fazla kaptırdığını ve engeli fark edemeyip bileğini burktuğunu ifade etti.Couto Pereira Stadyumu'nda aynı tünelde i̇kinci vakaKarşılaşmayı Coritiba 2-1 kazanmayı başarsa da maça damga vuran an Maranhão'nun geçirdiği kaza oldu. Couto Pereira Stadyumu içerisinde yer alan tünel boşluğu, bu tür bir olaya ilk kez ev sahipliği yapmıyor. 2014 yılında da Coritiba'nın eski forveti Joel Tagueu, gol sevincinde aynı tünel çukuruna düşerek benzer şekilde sakatlanmıştı.
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chapecoense, var, haberler
Gol sevinci sırasında bariyerleri atlayarak tünel çukuruna düşen futbolcu sakatlandı
Brezilya Série A'da Coritiba forması giyen Jacy Maranhão, Chapecoense maçında attığı golün ardından bariyerlerden atlayarak tünel çukuruna düştü. Canlı yayında yaşanan talihsiz kazada bileği burkulan 29 yaşındaki defans oyuncusu oyundan çıkmak zorunda kalırken, heyecanla kutladığı gol de VAR incelemesiyle iptal edildi.
Brezilya Campeonato Brasileiro Série A mücadelesinde sahalarda ender görülen talihsiz bir olay yaşandı. Coritiba ile Chapecoense arasında 9 Ağustos Pazar günü oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekibin 29 yaşındaki defans oyuncusu Jacy Maranhão, takımını öne geçiren golün ardından büyük bir coşku yaşadı.
Topu ağlara gönderdikten sonra formasının altına saklayan Maranhão, sevincini taraftarlarla paylaşmak için saha kenarına doğru koştu. Açık duran kapıdan hızla geçen ve bariyerlerin üzerinden atlayan Brezilyalı futbolcu, alt kattaki deplasman soyunma odasına çıkan açık tünel çukuruna düştü.
Bariyerlerin üzerinden atladı, VAR golü i̇ptal etti
Tribünlerin şaşkın bakışları ve çığlıkları arasında görünmez kaza geçiren oyuncuya, saha kenarındaki görevliler ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Kendi çabasıyla merdivenlerden yukarı çıkmayı başaran Maranhão'nun yapılan kontrollerde ayak bileğinden sakatlandığı belirlendi.
Sakatlığı nedeniyle mücadelenin ikinci yarısına devam edemeyen oyuncunun yaşadığı talihsizlik bununla da sınırlı kalmadı. Ağlara giden top, öncesinde yapılan bir faul gerekçesiyle VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı. Yaşanan aksiliğin ardından açıklama yapan Jacy Maranhão, stoperlerin nadiren gol attığını belirterek o an kendini fazla kaptırdığını ve engeli fark edemeyip bileğini burktuğunu ifade etti.
Couto Pereira Stadyumu'nda aynı tünelde i̇kinci vaka
Karşılaşmayı Coritiba 2-1 kazanmayı başarsa da maça damga vuran an Maranhão'nun geçirdiği kaza oldu. Couto Pereira Stadyumu içerisinde yer alan tünel boşluğu, bu tür bir olaya ilk kez ev sahipliği yapmıyor. 2014 yılında da Coritiba'nın eski forveti Joel Tagueu, gol sevincinde aynı tünel çukuruna düşerek benzer şekilde sakatlanmıştı.