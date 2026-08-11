https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fas-ve-ispanya-sebteye-gecen-fasli-cocuklarin-geri-gonderilmesini-gorusuyor-1107910243.html
Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor
Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor
Sputnik Türkiye
Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, İspanya ile Ceuta'ya yasa dışı yollarla geçen Fas kökenli çocukların geri gönderilmesine ilişkin bir mekanizma... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Fas ve İspanya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren Fas kökenli reşit olmayanların Fas'a geri gönderilmesine yönelik bir mekanizma üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyor.Hespress haber portalının aktardığına göre, Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, Fas'ın reşit olmayan vatandaşlarının ülkeye geri dönmesini istediğini belirtti:Bakan, Faslı yetkililerin söz konusu gençleri suçlu olarak değerlendirmediğini, aksine insan kaçakçılarının mağdurları olarak gördüğünü, geri dönüş sürecinin işletilebilmesi için çocukların kimliklerinin doğrulanmasının temel şart olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ingiltere-55-milyar-sterlinden-vazgecti-gerginlik-daha-fazla-tirmanabilir-1107909891.html
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i̇spanya, fas, sebte, göç
i̇spanya, fas, sebte, göç
Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor
Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, İspanya ile Ceuta'ya yasa dışı yollarla geçen Fas kökenli çocukların geri gönderilmesine ilişkin bir mekanizma oluşturulması konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
Fas ve İspanya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren Fas kökenli reşit olmayanların Fas'a geri gönderilmesine yönelik bir mekanizma üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyor.
Hespress haber portalının aktardığına göre, Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, Fas'ın reşit olmayan vatandaşlarının ülkeye geri dönmesini istediğini belirtti:
"Fas, tüm reşit olmayan vatandaşlarının geri dönmesinde ısrar ediyor"
Bakan, Faslı yetkililerin söz konusu gençleri suçlu olarak değerlendirmediğini, aksine insan kaçakçılarının mağdurları olarak gördüğünü, geri dönüş sürecinin işletilebilmesi için çocukların kimliklerinin doğrulanmasının temel şart olduğunu kaydetti.