https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fas-ve-ispanya-sebteye-gecen-fasli-cocuklarin-geri-gonderilmesini-gorusuyor-1107910243.html

Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor

Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor

Sputnik Türkiye

Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, İspanya ile Ceuta'ya yasa dışı yollarla geçen Fas kökenli çocukların geri gönderilmesine ilişkin bir mekanizma... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T04:48+0300

2026-08-11T04:48+0300

2026-08-11T04:48+0300

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Fas ve İspanya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren Fas kökenli reşit olmayanların Fas'a geri gönderilmesine yönelik bir mekanizma üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyor.Hespress haber portalının aktardığına göre, Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, Fas'ın reşit olmayan vatandaşlarının ülkeye geri dönmesini istediğini belirtti:Bakan, Faslı yetkililerin söz konusu gençleri suçlu olarak değerlendirmediğini, aksine insan kaçakçılarının mağdurları olarak gördüğünü, geri dönüş sürecinin işletilebilmesi için çocukların kimliklerinin doğrulanmasının temel şart olduğunu kaydetti.

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