Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fas-ve-ispanya-sebteye-gecen-fasli-cocuklarin-geri-gonderilmesini-gorusuyor-1107910243.html
Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor
Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor
Sputnik Türkiye
Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, İspanya ile Ceuta'ya yasa dışı yollarla geçen Fas kökenli çocukların geri gönderilmesine ilişkin bir mekanizma... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T04:48+0300
2026-08-11T04:48+0300
dünya
i̇spanya
fas
sebte
göç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/07/1107845887_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_d9db3d2b7c859a8126a48ddcd2624314.jpg
Fas ve İspanya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren Fas kökenli reşit olmayanların Fas'a geri gönderilmesine yönelik bir mekanizma üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyor.Hespress haber portalının aktardığına göre, Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, Fas'ın reşit olmayan vatandaşlarının ülkeye geri dönmesini istediğini belirtti:Bakan, Faslı yetkililerin söz konusu gençleri suçlu olarak değerlendirmediğini, aksine insan kaçakçılarının mağdurları olarak gördüğünü, geri dönüş sürecinin işletilebilmesi için çocukların kimliklerinin doğrulanmasının temel şart olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ingiltere-55-milyar-sterlinden-vazgecti-gerginlik-daha-fazla-tirmanabilir-1107909891.html
i̇spanya
fas
sebte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/07/1107845887_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_064cf9598b7c7cf28e369feb84226825.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇spanya, fas, sebte, göç
i̇spanya, fas, sebte, göç

Fas ve İspanya, Sebte'ye geçen Faslı çocukların geri gönderilmesini görüşüyor

04:48 11.08.2026
© REUTERS Violeta Santos MouraSepte'deki göçmen çocuklar
Septe'deki göçmen çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© REUTERS Violeta Santos Moura
Abone ol
Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, İspanya ile Ceuta'ya yasa dışı yollarla geçen Fas kökenli çocukların geri gönderilmesine ilişkin bir mekanizma oluşturulması konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.
Fas ve İspanya, Sebte'ye yasa dışı yollarla giren Fas kökenli reşit olmayanların Fas'a geri gönderilmesine yönelik bir mekanizma üzerinde görüşmeler gerçekleştiriyor.
Hespress haber portalının aktardığına göre, Fas Adalet Bakanı Abdellatif Ouahbi, Fas'ın reşit olmayan vatandaşlarının ülkeye geri dönmesini istediğini belirtti:
"Fas, tüm reşit olmayan vatandaşlarının geri dönmesinde ısrar ediyor"
Bakan, Faslı yetkililerin söz konusu gençleri suçlu olarak değerlendirmediğini, aksine insan kaçakçılarının mağdurları olarak gördüğünü, geri dönüş sürecinin işletilebilmesi için çocukların kimliklerinin doğrulanmasının temel şart olduğunu kaydetti.
Cebelitarık - İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
DÜNYA
İngiltere 5.5 milyar sterlinden vazgeçti: 'Gerginlik daha fazla tırmanabilir'
03:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала