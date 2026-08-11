https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ankaraya-geldi-1107929034.html
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T20:33+0300
2026-08-11T20:33+0300
2026-08-11T20:33+0300
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filistin
filistin devleti
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filistin yönetimi
filistin lideri mahmud abbas
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.Abbas'ı taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Havalimanı'na indi. Filistin Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/mahmud-abbas-gazzenin-yonetiminde-hamasin-bir-rolu-olmayacak-1100904269.html
türki̇ye
ankara
filistin
filistin yönetimi
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.
Abbas'ı taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Havalimanı'na indi. Filistin Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.