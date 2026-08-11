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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi
Sputnik Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.Abbas'ı taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Havalimanı'na indi. Filistin Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/mahmud-abbas-gazzenin-yonetiminde-hamasin-bir-rolu-olmayacak-1100904269.html
türki̇ye
ankara
filistin
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türkiye, mahmud abbas, ankara, filistin, filistin devleti, filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin lideri mahmud abbas
türkiye, mahmud abbas, ankara, filistin, filistin devleti, filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin lideri mahmud abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'ya geldi

20:33 11.08.2026
© AAFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı.
Abbas'ı taşıyan uçak, Ankara Etimesgut Havalimanı'na indi. Filistin Devlet Başkanı'nın Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2025
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