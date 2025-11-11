https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/mahmud-abbas-gazzenin-yonetiminde-hamasin-bir-rolu-olmayacak-1100904269.html

Mahmud Abbas: Gazze’nin yönetiminde Hamas’ın bir rolü olmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Paris ziyareti öncesinde Fransız basınına verdiği röportajda, “Gazze’nin yönetiminde Hamas’ın bir rolü olmayacak” dedi.

Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini salı günü Elysee Sarayı'nda resmi bir ziyaret kapsamında ağırlayacağını belirterek, Paris merkezli Le Figaro'ya verdiği röportajda "Gazze’nin yönetiminde Hamas’ın bir rolü olmayacak" ifadelerini kullandı. Abbas, Paris ziyaretiyle ilgili şunları söyledi: 'Filistin uluslararası bir gerçeklik oldu' Abbas, Fransa’nın aldığı kararın "Filistin’in uluslararası alanda siyasi bir gerçeklik haline geldiğini" gösterdiğini söyledi. Ziyaretinin amacının, 'bu yeni dönemi pekiştirmek' ve 'barış sürecinin bir sonraki aşamasında Fransa’yla koordinasyonu güçlendirmek' olduğunu dile getirdi.Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada da Macron’un, Filistin Yönetimi Başkanı Abbas’ı salı günü Paris’te ağırlayacağı ve görüşmenin gündeminde "Gazze’deki insani durum, iki devletli çözüm ve bölgesel barışın geleceği" konularının yer alacağı belirtildi.Fransa, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamayla Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını duyurmuştu. Paris yönetimi, bu kararın "İsrail’le uzun vadeli barış için başka bir alternatifin kalmadığı" görüşüne dayandığını açıklamıştı.

