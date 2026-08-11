https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/besiktas-vlahovicle-anlasti-yildiz-golcunun-istanbula-gelis-saati-belli-oldu-1107929807.html

Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 3... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T21:49+0300

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2026-08-11T21:49+0300

spor

dusan vlahovic

i̇stanbul

beşiktaş

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

transfer

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Beşiktaş, uzun süredir transferi için görüşmeler yaptığı Dusan Vlahovic'le anlaşmaya vardı.26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. A Spor'un haberine göre, Vlahovic'in siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor.Transfer görüşmelerinin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girerek anlaşmayı tamamlamak için Belgrad'a gittiği öğrenildi.Vlahovic'in İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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dusan vlahovic, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer