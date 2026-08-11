https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/besiktas-vlahovicle-anlasti-yildiz-golcunun-istanbula-gelis-saati-belli-oldu-1107929807.html
Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 3... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T21:49+0300
2026-08-11T21:49+0300
2026-08-11T21:49+0300
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dusan vlahovic
i̇stanbul
beşiktaş
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
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Beşiktaş, uzun süredir transferi için görüşmeler yaptığı Dusan Vlahovic'le anlaşmaya vardı.26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. A Spor'un haberine göre, Vlahovic'in siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor.Transfer görüşmelerinin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girerek anlaşmayı tamamlamak için Belgrad'a gittiği öğrenildi.Vlahovic'in İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fenerbahceye-dunya-yildizi-lukaku-transferinde-sona-gelindi-1107883101.html
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dusan vlahovic, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
dusan vlahovic, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş, uzun süredir transferi için görüşmeler yaptığı Dusan Vlahovic'le anlaşmaya vardı.
26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. A Spor'un haberine göre, Vlahovic'in siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor.
Transfer görüşmelerinin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girerek anlaşmayı tamamlamak için Belgrad'a gittiği öğrenildi.
Vlahovic'in İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.