Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/besiktas-vlahovicle-anlasti-yildiz-golcunun-istanbula-gelis-saati-belli-oldu-1107929807.html
Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 3... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T21:49+0300
2026-08-11T21:49+0300
spor
dusan vlahovic
i̇stanbul
beşiktaş
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100074425_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_2406b85d1ddd87e2fa848aa33f56a17b.jpg
Beşiktaş, uzun süredir transferi için görüşmeler yaptığı Dusan Vlahovic'le anlaşmaya vardı.26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. A Spor'un haberine göre, Vlahovic'in siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor.Transfer görüşmelerinin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girerek anlaşmayı tamamlamak için Belgrad'a gittiği öğrenildi.Vlahovic'in İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fenerbahceye-dunya-yildizi-lukaku-transferinde-sona-gelindi-1107883101.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100074425_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_85f73a8bd99c7d088da1f3c81a177827.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dusan vlahovic, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer
dusan vlahovic, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, transfer

Beşiktaş, Vlahovic'le anlaştı: Yıldız golcünün İstanbul'a geliş saati belli oldu

21:49 11.08.2026
© AA / Isabella BonottoDusan Vlahovic
Dusan Vlahovic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Isabella Bonotto
Abone ol
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için oyuncuyla anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos'ta İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş, uzun süredir transferi için görüşmeler yaptığı Dusan Vlahovic'le anlaşmaya vardı.
26 yaşındaki Sırp golcünün 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. A Spor'un haberine göre, Vlahovic'in siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor.
Transfer görüşmelerinin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da devreye girerek anlaşmayı tamamlamak için Belgrad'a gittiği öğrenildi.
Vlahovic'in İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Romelu Lukaku - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
SPOR
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı: Lukaku transferinde sona gelindi
Dün, 07:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала