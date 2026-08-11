https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/eski-suriye-devlet-baskani-besar-esad-icin-ulkesinde-idam-karari-verildi-1107916072.html
Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için ülkesinde idam kararı verildi
Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için ülkesinde idam kararı verildi
Sputnik Türkiye
Suriye'de yürütülen yargılama sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı. Mahkeme, eski Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf hakkında... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Suriye’de devam eden yargılamalarda Suriye mahkemesi, ülke tarihinin en kritik kararlarından birine imza attı. Yargılama sürecinin sonunda eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necib Atıf hakkında idam cezası verildi. Karar, hem Suriye kamuoyunda hem de uluslararası diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırdı.Mahkeme heyetinin açıkladığı hükümle birlikte, eski rejim üyelerinin işlediği iddia edilen insan hakları ihlalleri ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamındaki dava sonuçlanmış oldu. Kararın duyurulmasının ardından ülkede ve bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.Yargılanan İsimler ve Suçlamaların DetaylarıDavanın merkezinde yer alan Beşar Esad, görev süresi boyunca gerçekleşen askeri ve siyasi eylemler doğrultusunda yargılandı. Kararda, Esad'ın yanı sıra ordudaki operasyonel süreçlerde etkin rol oynayan Mahir Esad ile rejim hiyerarşisinde kritik pozisyon üstlenen kuzeni Necib Atıf da doğrudan sorumlu tutuldu.Suriye yargı makamları, dava sürecinde sunulan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda sanıkların vatana ihanet ve sivil halka yönelik suçlar nedeniyle suçlu bulunduğunu bildirdi. Kararın ardından infaz sürecine ve karara itiraz kanallarına dair resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/batida-rusya-panigi-uoknin-karari-avrupa-elitlerini-koseye-sikistirdi-1107915919.html
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esad, beşar esad, yılsonu2026, suriye, haberler
Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için ülkesinde idam kararı verildi
Suriye'de yürütülen yargılama sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı. Mahkeme, eski Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necib Atıf hakkında idam cezası kararı verdi. Bölge dengelerini ve ülke siyasetini sarsan bu kritik kararın tüm detayları, iddialar ve hukuki sürecin perde arkası haberimizde.
Suriye’de devam eden yargılamalarda Suriye mahkemesi, ülke tarihinin en kritik kararlarından birine imza attı. Yargılama sürecinin sonunda eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzenleri Necib Atıf hakkında idam cezası verildi. Karar, hem Suriye kamuoyunda hem de uluslararası diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandırdı.
Mahkeme heyetinin açıkladığı hükümle birlikte, eski rejim üyelerinin işlediği iddia edilen insan hakları ihlalleri ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamındaki dava sonuçlanmış oldu. Kararın duyurulmasının ardından ülkede ve bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Yargılanan İsimler ve Suçlamaların Detayları
Davanın merkezinde yer alan Beşar Esad, görev süresi boyunca gerçekleşen askeri ve siyasi eylemler doğrultusunda yargılandı. Kararda, Esad'ın yanı sıra ordudaki operasyonel süreçlerde etkin rol oynayan Mahir Esad ile rejim hiyerarşisinde kritik pozisyon üstlenen kuzeni Necib Atıf da doğrudan sorumlu tutuldu.
Suriye yargı makamları, dava sürecinde sunulan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda sanıkların vatana ihanet ve sivil halka yönelik suçlar nedeniyle suçlu bulunduğunu bildirdi. Kararın ardından infaz sürecine ve karara itiraz kanallarına dair resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.