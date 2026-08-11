https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cumhurbaskani-erdogan-tbmm-baskani-kurtulmusu-kabul-etti-1107926448.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T18:13+0300
2026-08-11T18:13+0300
2026-08-11T18:55+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
recep tayyip erdoğan
ak parti
tbmm
tbmm başkanlığı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/erdogandan-eren-bulbul-ve-ferhat-gedik-mesaji-ruhlari-sad-olsun-1107921651.html
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numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
18:13 11.08.2026 (güncellendi: 18:55 11.08.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.