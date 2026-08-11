Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cumhurbaskani-erdogan-tbmm-baskani-kurtulmusu-kabul-etti-1107926448.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T18:13+0300
2026-08-11T18:55+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
recep tayyip erdoğan
ak parti
tbmm
tbmm başkanlığı
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107926291_0:261:2714:1788_1920x0_80_0_0_e74d147e88f884475341b24052a7f9cf.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/erdogandan-eren-bulbul-ve-ferhat-gedik-mesaji-ruhlari-sad-olsun-1107921651.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107926291_0:6:2714:2042_1920x0_80_0_0_c74008f81f40e1aa46d2ff1cb88356ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan, ak parti, tbmm, tbmm başkanlığı, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

18:13 11.08.2026 (güncellendi: 18:55 11.08.2026)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
TÜRKİYE
Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'
14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала