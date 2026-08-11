Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren bülbül ve Ferhat Gedik anısına bir mesaj yayımladı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'

Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'

Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'

© AA Cumhurbaşkanı Erdoğan © AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." mesajını paylaştı.