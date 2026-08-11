https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/erdogandan-eren-bulbul-ve-ferhat-gedik-mesaji-ruhlari-sad-olsun-1107921651.html
Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'
Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T14:27+0300
2026-08-11T14:27+0300
2026-08-11T14:27+0300
türki̇ye
ferhat gedik
eren bülbül
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren bülbül ve Ferhat Gedik anısına bir mesaj yayımladı:
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ferhat gedik, eren bülbül, recep tayyip erdoğan
ferhat gedik, eren bülbül, recep tayyip erdoğan
Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren bülbül ve Ferhat Gedik anısına bir mesaj yayımladı:
"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."