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Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'
Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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ferhat gedik
eren bülbül
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren bülbül ve Ferhat Gedik anısına bir mesaj yayımladı:
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ferhat gedik, eren bülbül, recep tayyip erdoğan
ferhat gedik, eren bülbül, recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik mesajı: 'Ruhları şad olsun'

14:27 11.08.2026
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eren bülbül ve Ferhat Gedik anısına bir mesaj yayımladı:
"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."
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