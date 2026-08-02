https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/cristiano-ronaldo-5-cocugunun-annesi-rodriguezle-evleniyor-1107722270.html

Cristiano Ronaldo, 5 çocuğunun annesi Rodriguez'le evleniyor

Cristiano Ronaldo, 5 çocuğunun annesi Rodriguez'le evleniyor

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez'le evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü. Çiftin... 02.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-02T15:56+0300

2026-08-02T15:56+0300

2026-08-02T15:56+0300

spor

cristiano ronaldo

georgina rodriguez

ronaldo

madeira adası

düğün

düğün yemeği

düğün töreni

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Cristiano Ronaldo’nun, 5 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'le doğup büyüdüğü adada evlenmeye hazırlandığı belirtildi.Madeira'nın başkenti Funchal'daki bir katedralin gelecek cumartesi günü yapılacak büyük düğün için rezerve edildiği iddia edildi.Ronaldo ve Georgina çiftinin, düğün sonrası yapılacak kutlama için adadaki 5 yıldızlı bir oteli de tercih ettiği öne sürüldü. Otelde kalan bazı misafirlere ise cuma ve cumartesi günleri bazı katların ve alanların kullanıma kapalı olacağı bilgisinin verildiği aktarıldı.Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 41 yaşındaki Ronaldo, İspanyol-Arjantinli model Georgina Rodriguez'le 2016 yılında tanışmıştı. Ünlü futbolcu, geçen yıl Georgina'ya evlilik teklif etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ronaldo-5-cocugunun-annesi-georgina-rodrigueze-9-yil-sonra-evlilik-teklifi-etti-1098548805.html

madeira adası

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cristiano ronaldo, georgina rodriguez, ronaldo, madeira adası, düğün, düğün yemeği, düğün töreni