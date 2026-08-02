https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/cristiano-ronaldo-5-cocugunun-annesi-rodriguezle-evleniyor-1107722270.html
Cristiano Ronaldo, 5 çocuğunun annesi Rodriguez'le evleniyor
Cristiano Ronaldo, 5 çocuğunun annesi Rodriguez'le evleniyor
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez'le evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü. Çiftin... 02.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-02T15:56+0300
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düğün yemeği
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Cristiano Ronaldo’nun, 5 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'le doğup büyüdüğü adada evlenmeye hazırlandığı belirtildi.Madeira'nın başkenti Funchal'daki bir katedralin gelecek cumartesi günü yapılacak büyük düğün için rezerve edildiği iddia edildi.Ronaldo ve Georgina çiftinin, düğün sonrası yapılacak kutlama için adadaki 5 yıldızlı bir oteli de tercih ettiği öne sürüldü. Otelde kalan bazı misafirlere ise cuma ve cumartesi günleri bazı katların ve alanların kullanıma kapalı olacağı bilgisinin verildiği aktarıldı.Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 41 yaşındaki Ronaldo, İspanyol-Arjantinli model Georgina Rodriguez'le 2016 yılında tanışmıştı. Ünlü futbolcu, geçen yıl Georgina'ya evlilik teklif etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ronaldo-5-cocugunun-annesi-georgina-rodrigueze-9-yil-sonra-evlilik-teklifi-etti-1098548805.html
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cristiano ronaldo, georgina rodriguez, ronaldo, madeira adası, düğün, düğün yemeği, düğün töreni
cristiano ronaldo, georgina rodriguez, ronaldo, madeira adası, düğün, düğün yemeği, düğün töreni
Cristiano Ronaldo, 5 çocuğunun annesi Rodriguez'le evleniyor
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez'le evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü. Çiftin, Ronaldo'nun doğup büyüdüğü Madeira Adası'nda nikah masasına oturacağı belirtildi.
Cristiano Ronaldo’nun, 5 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez'le doğup büyüdüğü adada evlenmeye hazırlandığı belirtildi.
Madeira'nın başkenti Funchal'daki bir katedralin gelecek cumartesi günü yapılacak büyük düğün için rezerve edildiği iddia edildi.
Ronaldo ve Georgina çiftinin, düğün sonrası yapılacak kutlama için adadaki 5 yıldızlı bir oteli de tercih ettiği öne sürüldü. Otelde kalan bazı misafirlere ise cuma ve cumartesi günleri bazı katların ve alanların kullanıma kapalı olacağı bilgisinin verildiği aktarıldı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 41 yaşındaki Ronaldo, İspanyol-Arjantinli model Georgina Rodriguez'le 2016 yılında tanışmıştı. Ünlü futbolcu, geçen yıl Georgina'ya evlilik teklif etmişti.