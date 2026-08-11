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Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı
Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı eniştesini ve ardından evinde eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Vakıf Mahallesi 9. Turan Sokak'ta İ.M. (36), sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'a (56) tabancayla ateş etti. Yılmaz, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra ikamet ettiği eve giderek eşi Canan M'ye (27) aynı tabancayla ateş etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.M., işlemleri için karakola götürüldü.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bartinda-tokmakli-cinayet-supheli-yakalandi-1107909499.html
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bursa, yıldırım, yasak aşk, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet
bursa, yıldırım, yasak aşk, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet

Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı

17:32 11.08.2026
© AA / Fatih ÇapkınBursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eşini ve eniştesini tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Fatih Çapkın
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı eniştesini ve ardından evinde eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Vakıf Mahallesi 9. Turan Sokak'ta İ.M. (36), sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'a (56) tabancayla ateş etti.
Yılmaz, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra ikamet ettiği eve giderek eşi Canan M'ye (27) aynı tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.M., işlemleri için karakola götürüldü.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı
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