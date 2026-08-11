https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bursada-cinayet-esini-ve-enistesini-olduren-adam-yakalandi-1107925025.html

Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı

Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı

Sputnik Türkiye

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı eniştesini ve ardından evinde eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T17:32+0300

2026-08-11T17:32+0300

2026-08-11T17:32+0300

türki̇ye

bursa

yıldırım

yasak aşk

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

toplu cinayet

seri cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107924864_0:194:2730:1730_1920x0_80_0_0_40c040d4d3a48e85498622e138d3bda1.jpg

Vakıf Mahallesi 9. Turan Sokak'ta İ.M. (36), sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'a (56) tabancayla ateş etti. Yılmaz, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra ikamet ettiği eve giderek eşi Canan M'ye (27) aynı tabancayla ateş etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.M., işlemleri için karakola götürüldü.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bartinda-tokmakli-cinayet-supheli-yakalandi-1107909499.html

türki̇ye

bursa

yıldırım

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, yıldırım, yasak aşk, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet