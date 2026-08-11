https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bursada-cinayet-esini-ve-enistesini-olduren-adam-yakalandi-1107925025.html
Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı
Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı eniştesini ve ardından evinde eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T17:32+0300
2026-08-11T17:32+0300
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Vakıf Mahallesi 9. Turan Sokak'ta İ.M. (36), sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'a (56) tabancayla ateş etti. Yılmaz, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra ikamet ettiği eve giderek eşi Canan M'ye (27) aynı tabancayla ateş etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.M., işlemleri için karakola götürüldü.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bartinda-tokmakli-cinayet-supheli-yakalandi-1107909499.html
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bursa, yıldırım, yasak aşk, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet
bursa, yıldırım, yasak aşk, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet
Bursa'da cinayet: Eşini ve eniştesini öldüren adam yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, karşılaştığı eniştesini ve ardından evinde eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Vakıf Mahallesi 9. Turan Sokak'ta İ.M. (36), sokakta karşılaştığı eniştesi Yavuz Yılmaz'a (56) tabancayla ateş etti.
Yılmaz, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra ikamet ettiği eve giderek eşi Canan M'ye (27) aynı tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.M., işlemleri için karakola götürüldü.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.