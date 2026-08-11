https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bartinda-tokmakli-cinayet-supheli-yakalandi-1107909499.html
Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı
Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Bartın'ın Kozcağız beldesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Aydın B., tartıştığı Osman T'yi başına ağaç tokmakla vurarak öldürdü. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T00:49+0300
2026-08-11T00:49+0300
2026-08-11T00:49+0300
türki̇ye
bartın
bartın cumhuriyet savcılığı
bartın valiliği
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103724117_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf45af94b31b0de61b5940e17c9640ba.jpg
Avgölü mevkisinde Aydın B. ve Osman T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Aydın B, arkadaşının başına ağaç tokmakla vurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.Bir süre sonra Osman T'yi yerde hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Osman T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Aydın B'yi Boğaz mevkisinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/konyada-cifte-cinayet-uvey-ogul-annesini-ve-kiz-kardesini-bicaklayarak-oldurdu-1107248320.html
türki̇ye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103724117_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_88b5de40b818b4a2eb3f040a39527f0c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı
Bartın'ın Kozcağız beldesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Aydın B., tartıştığı Osman T'yi başına ağaç tokmakla vurarak öldürdü.
Avgölü mevkisinde Aydın B. ve Osman T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Aydın B, arkadaşının başına ağaç tokmakla vurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Bir süre sonra Osman T'yi yerde hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Osman T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Aydın B'yi Boğaz mevkisinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.