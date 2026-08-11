https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bartinda-tokmakli-cinayet-supheli-yakalandi-1107909499.html

Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı

Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Bartın'ın Kozcağız beldesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Aydın B., tartıştığı Osman T'yi başına ağaç tokmakla vurarak öldürdü. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T00:49+0300

2026-08-11T00:49+0300

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Avgölü mevkisinde Aydın B. ve Osman T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Aydın B, arkadaşının başına ağaç tokmakla vurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.Bir süre sonra Osman T'yi yerde hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Osman T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Aydın B'yi Boğaz mevkisinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/konyada-cifte-cinayet-uvey-ogul-annesini-ve-kiz-kardesini-bicaklayarak-oldurdu-1107248320.html

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bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası