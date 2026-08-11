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Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı
Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Aydın B., tartıştığı Osman T'yi başına ağaç tokmakla vurarak öldürdü. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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Avgölü mevkisinde Aydın B. ve Osman T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Aydın B, arkadaşının başına ağaç tokmakla vurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.Bir süre sonra Osman T'yi yerde hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Osman T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Aydın B'yi Boğaz mevkisinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/konyada-cifte-cinayet-uvey-ogul-annesini-ve-kiz-kardesini-bicaklayarak-oldurdu-1107248320.html
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bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
bartın, bartın cumhuriyet savcılığı, bartın valiliği, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası

Bartın'da tokmaklı cinayet: Şüpheli yakalandı

00:49 11.08.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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Bartın'ın Kozcağız beldesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı. Aydın B., tartıştığı Osman T'yi başına ağaç tokmakla vurarak öldürdü.
Avgölü mevkisinde Aydın B. ve Osman T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Aydın B, arkadaşının başına ağaç tokmakla vurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Bir süre sonra Osman T'yi yerde hareketsiz gören çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Osman T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Aydın B'yi Boğaz mevkisinde yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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