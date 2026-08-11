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Brad Pitt'ten dikkat çeken itiraf: 'İntiharı düşündüğüm bir dönem oldu, çıkış yolu göremedim'
Brad Pitt'ten dikkat çeken itiraf: 'İntiharı düşündüğüm bir dönem oldu, çıkış yolu göremedim'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni röportajında ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatının bir döneminde intiharı düşündüğünü açıkladı. Pitt, o dönemde... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T15:10+0300
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yaşam
abd
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Oyuncu Brad Pitt, hayatının bir döneminde intihar düşünceleri yaşadığını açıkladı. Esquire dergisine verdiği röportajda Pitt, kendisini genel olarak son derece pozitif biri olarak tanımlarken, hayatında yalnızca bir dönemde intiharı düşündüğünü belirtti.Pitt, o dönemi anlatırken "Hiçbir zaman intihar eğiliminde olmadım, yalnızca bir dönem hariç. O dönemde sadece... bir çıkış yolu göremediğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.Oyuncu, yaşadığı acının kendisini son derece baskı altında hissettirdiğini ve intihar düşüncesinin kendisine "acıdan kurtuluş" gibi göründüğünü anlattı. Ancak Pitt, bu düşünceleri doğrultusunda harekete geçmediğini ve hayatta kalma içgüdüsünün devreye girdiğini söyledi.Pitt, röportajda kendisinde bu düşünceleri neyin tetiklediği sorulduğunda ise kısa bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Aile meseleleri" yanıtını verirken daha fazla ayrıntıya girmek istemedi ve "Bunu burada bırakabiliriz" dedi.Pitt'in açıklamaları, Angelina Jolie ile yaşadığı ve uzun yıllar kamuoyunun gündeminde kalan boşanma sürecinin ardından geldi.Angelina Jolie ile boşanma süreci 8 yıl sürdüBrad Pitt, Mr. &amp; Mrs. Smith filminin başrolünü paylaştığı Angelina Jolie ile 2005 yılında ilişki yaşamaya başladı. Çift, üç çocuğu evlat edinirken üç biyolojik çocuk sahibi oldu. Pitt ve Jolie, 2014 yılında evlendi ancak iki yıl sonra ayrıldı.Jolie, ayrılığın ardından boşanma davası açtı. Çiftin boşanma süreci, çocukların velayeti ve Fransa'daki Château Miraval adlı şarap işletmesi gibi konular nedeniyle yaklaşık 8 yıl sürdü.Pitt ile Jolie'nin boşanması 2024 yılında sonuçlandı. Pitt, evliliklerinin sona ermesine yol açan özel uçak yolculuğunda yaşandığı öne sürülen fiziksel şiddet iddialarını reddetti. FBI soruşturmasının ardından hakkında suçlama yöneltilmedi.Çocuklarının bir kısmı soyadını değiştirdiPitt ve Jolie'nin altı çocuğundan dördünün son dönemde yasal olarak babalarının "Pitt" soyadını bıraktığı belirtildi.Çiftin boşanma anlaşmasının ardından Jolie'nin avukatı, sürecin sekiz yıl önce başladığını ve Jolie'nin uzun süren süreç nedeniyle "yorgun ancak bu kısmın sona ermesinden dolayı rahatlamış" olduğunu ifade etmişti.Pitt'in son açıklamaları, uzun süren boşanma süreci ve ailesiyle yaşadığı sorunların ardından hayatının zor bir dönemine ilişkin kamuoyuyla paylaştığı en açık değerlendirmelerden biri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/brad-pittin-iki-cocugu-daha-soyadindan-pitti-cikarmak-icin-mahkemeye-basvurdu-1107330282.html
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abd, brad pitt, fbi, angelina jolie
abd, brad pitt, fbi, angelina jolie

Brad Pitt'ten dikkat çeken itiraf: 'İntiharı düşündüğüm bir dönem oldu, çıkış yolu göremedim'

15:10 11.08.2026
© AA / Daniel CardenasBrad Pitt
Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Daniel Cardenas
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Ünlü oyuncu Brad Pitt, yeni röportajında ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatının bir döneminde intiharı düşündüğünü açıkladı. Pitt, o dönemde 'çıkış yolu göremediğini' ancak hayatta kalma içgüdüsünün devreye girdiğini söyledi.
Oyuncu Brad Pitt, hayatının bir döneminde intihar düşünceleri yaşadığını açıkladı. Esquire dergisine verdiği röportajda Pitt, kendisini genel olarak son derece pozitif biri olarak tanımlarken, hayatında yalnızca bir dönemde intiharı düşündüğünü belirtti.
Pitt, o dönemi anlatırken "Hiçbir zaman intihar eğiliminde olmadım, yalnızca bir dönem hariç. O dönemde sadece... bir çıkış yolu göremediğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, yaşadığı acının kendisini son derece baskı altında hissettirdiğini ve intihar düşüncesinin kendisine "acıdan kurtuluş" gibi göründüğünü anlattı. Ancak Pitt, bu düşünceleri doğrultusunda harekete geçmediğini ve hayatta kalma içgüdüsünün devreye girdiğini söyledi.
Pitt, röportajda kendisinde bu düşünceleri neyin tetiklediği sorulduğunda ise kısa bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Aile meseleleri" yanıtını verirken daha fazla ayrıntıya girmek istemedi ve "Bunu burada bırakabiliriz" dedi.
Pitt'in açıklamaları, Angelina Jolie ile yaşadığı ve uzun yıllar kamuoyunun gündeminde kalan boşanma sürecinin ardından geldi.

Angelina Jolie ile boşanma süreci 8 yıl sürdü

Brad Pitt, Mr. & Mrs. Smith filminin başrolünü paylaştığı Angelina Jolie ile 2005 yılında ilişki yaşamaya başladı. Çift, üç çocuğu evlat edinirken üç biyolojik çocuk sahibi oldu. Pitt ve Jolie, 2014 yılında evlendi ancak iki yıl sonra ayrıldı.
Jolie, ayrılığın ardından boşanma davası açtı. Çiftin boşanma süreci, çocukların velayeti ve Fransa'daki Château Miraval adlı şarap işletmesi gibi konular nedeniyle yaklaşık 8 yıl sürdü.
Pitt ile Jolie'nin boşanması 2024 yılında sonuçlandı. Pitt, evliliklerinin sona ermesine yol açan özel uçak yolculuğunda yaşandığı öne sürülen fiziksel şiddet iddialarını reddetti. FBI soruşturmasının ardından hakkında suçlama yöneltilmedi.

Çocuklarının bir kısmı soyadını değiştirdi

Pitt ve Jolie'nin altı çocuğundan dördünün son dönemde yasal olarak babalarının "Pitt" soyadını bıraktığı belirtildi.
Çiftin boşanma anlaşmasının ardından Jolie'nin avukatı, sürecin sekiz yıl önce başladığını ve Jolie'nin uzun süren süreç nedeniyle "yorgun ancak bu kısmın sona ermesinden dolayı rahatlamış" olduğunu ifade etmişti.
Pitt'in son açıklamaları, uzun süren boşanma süreci ve ailesiyle yaşadığı sorunların ardından hayatının zor bir dönemine ilişkin kamuoyuyla paylaştığı en açık değerlendirmelerden biri oldu.
Brad Pitt'in iki çocuğu daha soyadından Pitti çıkarmak için mahkemeye başvurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
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Brad Pitt'in iki çocuğu daha soyadından 'Pitt'i çıkarmak için mahkemeye başvurdu
17 Temmuz, 11:00
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