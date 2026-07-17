https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/brad-pittin-iki-cocugu-daha-soyadindan-pitti-cikarmak-icin-mahkemeye-basvurdu-1107330282.html
Brad Pitt'in iki çocuğu daha soyadından 'Pitt'i çıkarmak için mahkemeye başvurdu
Brad Pitt'in iki çocuğu daha soyadından 'Pitt'i çıkarmak için mahkemeye başvurdu
Sputnik Türkiye
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin çocukları Zahara ve Maddox, soyadlarından 'Pitt'i çıkarmak için Kaliforniya'da mahkemeye başvurdu. Başvuruların onaylanması... 17.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'li oyuncular Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin çocukları Zahara ve Maddox, soyadlarından "Pitt"i çıkarmak için yasal süreç başlattı.Kaliforniya'daki mahkeme kayıtlarına göre, 21 yaşındaki Zahara Marley Jolie-Pitt, adını Zahara Marley Jolie olarak değiştirmek için geçen ay başvuruda bulundu. 24 yaşındaki Maddox Chivan Jolie-Pitt ise mayıs ayı sonunda benzer bir başvuru yaparak "Pitt" soyadını kaldırmak istedi.Kaliforniya yasaları gereği, isim değişikliği talepleri olası itirazlar için dört hafta boyunca Los Angeles Daily Journal gazetesinde ilan edildi. Başvurulara itiraz gelmemesi halinde mahkemenin eylül ayında karar vermesi bekleniyor.Diğer iki kızları da Pitt soyadını kullanmayı bırakmıştıBrad Pitt ile Angelina Jolie, 2016 yılında boşanma sürecini başlatmış, boşanma davası ise 2024 sonunda resmen sonuçlanmıştı. Angelina Jolie, evliliğin resmen sona ermesinin ardından 2019 yılında "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Çiftin kızları Vivienne de 2024 yılında annesiyle birlikte yapımcılığını üstlendiği The Outsiders müzikalinin afişinde "Vivienne Jolie" adını kullanmıştı. Aynı yıl kızları Shiloh da "Pitt" soyadını resmi olarak kaldırmak için mahkemeye başvurmuştu.2016'daki uçak olayı tartışmaların merkezindeydiBrad Pitt ve Angelina Jolie'nin altı çocuğu bulunuyor: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ile ikizler Knox ve Vivienne.Çiftin ayrılık sürecinin merkezinde, 2016 yılında Fransa'dan ABD'ye yapılan özel uçuş sırasında yaşandığı öne sürülen olay yer almıştı. Daha sonra ortaya çıkan FBI belgelerine göre Angelina Jolie, Brad Pitt'i kendisine fiziksel şiddet uygulamak ve çocuklara sözlü kötü muamelede bulunmakla suçlamıştı.Olayla ilgili soruşturma yürütülmesine rağmen Brad Pitt hakkında herhangi bir tutuklama ya da ceza kararı verilmedi. Pitt'in temsilcileri ise daha önce yaptıkları açıklamada oyuncunun "yaptığı hataların sorumluluğunu kabul ettiğini ancak işlemediği iddiaları kabul etmeyeceğini" belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/angelina-jolie-ve-brad-pitt-bosanma-davasi-sekiz-yil-sonra-sonuclandi-1092205824.html
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brad pitt, angelina jolie, kaliforniya, abd
Brad Pitt'in iki çocuğu daha soyadından 'Pitt'i çıkarmak için mahkemeye başvurdu
Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin çocukları Zahara ve Maddox, soyadlarından 'Pitt'i çıkarmak için Kaliforniya'da mahkemeye başvurdu. Başvuruların onaylanması halinde iki kardeş de resmi olarak yalnızca 'Jolie' soyadını kullanacak.
ABD'li oyuncular Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin çocukları Zahara ve Maddox, soyadlarından "Pitt"i çıkarmak için yasal süreç başlattı.
Kaliforniya'daki mahkeme kayıtlarına göre, 21 yaşındaki Zahara Marley Jolie-Pitt, adını Zahara Marley Jolie olarak değiştirmek için geçen ay başvuruda bulundu. 24 yaşındaki Maddox Chivan Jolie-Pitt ise mayıs ayı sonunda benzer bir başvuru yaparak "Pitt" soyadını kaldırmak istedi.
Kaliforniya yasaları gereği, isim değişikliği talepleri olası itirazlar için dört hafta boyunca Los Angeles Daily Journal gazetesinde ilan edildi. Başvurulara itiraz gelmemesi halinde mahkemenin eylül ayında karar vermesi bekleniyor.
Diğer iki kızları da Pitt soyadını kullanmayı bırakmıştı
Brad Pitt ile Angelina Jolie, 2016 yılında boşanma sürecini başlatmış, boşanma davası ise 2024 sonunda resmen sonuçlanmıştı.
Angelina Jolie, evliliğin resmen sona ermesinin ardından 2019 yılında "Pitt" soyadını kullanmayı bırakmıştı. Çiftin kızları Vivienne de 2024 yılında annesiyle birlikte yapımcılığını üstlendiği The Outsiders müzikalinin afişinde "Vivienne Jolie" adını kullanmıştı. Aynı yıl kızları Shiloh da "Pitt" soyadını resmi olarak kaldırmak için mahkemeye başvurmuştu.
2016'daki uçak olayı tartışmaların merkezindeydi
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin altı çocuğu bulunuyor: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ile ikizler Knox ve Vivienne.
Çiftin ayrılık sürecinin merkezinde, 2016 yılında Fransa'dan ABD'ye yapılan özel uçuş sırasında yaşandığı öne sürülen olay yer almıştı. Daha sonra ortaya çıkan FBI belgelerine göre Angelina Jolie, Brad Pitt'i kendisine fiziksel şiddet uygulamak ve çocuklara sözlü kötü muamelede bulunmakla suçlamıştı.
Olayla ilgili soruşturma yürütülmesine rağmen Brad Pitt hakkında herhangi bir tutuklama ya da ceza kararı verilmedi. Pitt'in temsilcileri ise daha önce yaptıkları açıklamada oyuncunun "yaptığı hataların sorumluluğunu kabul ettiğini ancak işlemediği iddiaları kabul etmeyeceğini" belirtmişti.