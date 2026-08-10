https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hatayda-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107903371.html
Hatay'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale edildi
Hatay'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale edildi
Sputnik Türkiye
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T17:45+0300
2026-08-10T17:45+0300
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Narlıca Mahallesi'ndeki yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeye ayrıca söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi. Ekipler yangını havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/orman-yanginlariyla-ilgili-9-supheli-tutuklandi-1107880082.html
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hatay, antakya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme uçağı
hatay, antakya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme uçağı
Hatay'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale edildi
17:45 10.08.2026 (güncellendi: 20:05 10.08.2026)
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Narlıca Mahallesi'ndeki yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ayrıca söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi. Ekipler yangını havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.