https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/hatayda-orman-yangini-cikti-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1107903371.html

Hatay'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale edildi

Hatay'da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale edildi

Sputnik Türkiye

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T17:45+0300

2026-08-10T17:45+0300

2026-08-10T20:05+0300

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Narlıca Mahallesi'ndeki yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Bölgeye ayrıca söndürme helikopteri ve arazözler gönderildi. Ekipler yangını havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260809/orman-yanginlariyla-ilgili-9-supheli-tutuklandi-1107880082.html

türki̇ye

hatay

antakya

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Sputnik Türkiye

hatay, antakya, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın söndürme uçağı