https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/besiktasin-avrupadaki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1107931217.html
Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar turu geçerse Kauno Zalgiris, elenirse UEFA Konferans Ligi... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T23:50+0300
2026-08-11T23:50+0300
2026-08-11T23:50+0300
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beşiktaş
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uefa şampiyonlar ligi
avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın ardından Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek.Siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisini elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e toplam 7-1'lik skorla elenen Litvanya ekibi Kauno Zalgiris olacak.Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında turu geçememesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve play-off turunda Panathinaikos'la karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fenerbahce-adini-play-off-turuna-yazdirdi-1107930793.html
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avrupa, çekya, litvanya, beşiktaş, dinamo zagreb, uefa, uefa şampiyonlar ligi, avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
avrupa, çekya, litvanya, beşiktaş, dinamo zagreb, uefa, uefa şampiyonlar ligi, avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
Beşiktaş'ın Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar turu geçerse Kauno Zalgiris, elenirse UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos takımıyla mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın ardından Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek.
Siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisini elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e toplam 7-1'lik skorla elenen Litvanya ekibi Kauno Zalgiris olacak.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove karşısında turu geçememesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek ve play-off turunda Panathinaikos'la karşılaşacak.