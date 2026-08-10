https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/fenerbahceye-dunya-yildizi-lukaku-transferinde-sona-gelindi-1107883101.html

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı: Lukaku transferinde sona gelindi

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı: Lukaku transferinde sona gelindi

Sputnik Türkiye

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku transferini bitirme noktasına getirdi. Belçikalı yıldız ile bonuslar dahil... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T07:05+0300

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Hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferi için başlattığı girişimlerde mutlu sona çok yakın. İtalyan basınının saygın gazetelerinden La Gazzetta'da yer alan habere göre, Belçikalı santrfor sarı-lacivertli yönetimin sunduğu teklifi kabul ederek transfer için "evet" dedi.Napoli kulübü tarafından Romelu Lukaku'ya transfer görüşmelerini yürütmesi amacıyla tanınan 3 günlük ek izin süresi tamamlandı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncu cephesiyle yürüttüğü el sıkışma sürecinin ardından kulüpler arasındaki pürüzleri gidermek için resmi temaslarını yoğunlaştırdı.Kulüpler arasındaki görüşmelerde son 24 saatFenerbahçe ile İtalyan ekibi Napoli arasında 8 Ağustos akşamı başlayan resmi müzakerelerde, 9 Ağustos itibarıyla son aşamaya geçildi. Tarafların anlaşmayı 24 saat içinde tamamlaması öngörülüyor. Napoli yönetimi, tecrübeli golcünün 11 milyon euro tutarındaki yıllık maaş yükünden kurtulmak istediği için pazarlıklarda Fenerbahçe'ye kolaylık sağlıyor.Napoli bonservis rakamında esnek davranıyorİtalyan ekibi için bu transferdeki en kritik detay bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Napoli, bu satışı 10-12 milyon euro bandında bitirmeyi hedefliyor. Zira İtalyan kulübünün 2024 yazında Chelsea ile yaptığı sözleşme protokolü gereğince, elde edilecek bonservis gelirinin %40'lık kısmı İngiliz ekibine devredilecek.Belçikalı golcünün maliyeti ve sözleşme detaylarıFenerbahçe'nin Romelu Lukaku maliyeti için belirlediği rakamlar da netleşmeye başladı. Sarı-lacivertliler, 31 yaşındaki Belçikalı yıldız golcü ile bonuslar da dahil olmak üzere yıllık 10 milyon euro değerinde 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İki kulüp arasındaki son detayların tamamlanmasının ardından yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

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napoli, gazze, fenerbahçe, süper lig, chelsea, romelu lukaku, haberler