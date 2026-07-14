https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/konyada-cifte-cinayet-uvey-ogul-annesini-ve-kiz-kardesini-bicaklayarak-oldurdu-1107248320.html

Konya'da çifte cinayet: Üvey oğul, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Konya'da çifte cinayet: Üvey oğul, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Konya'da aile içi çıkan tartışmada bir kişi, üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü. 14.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-14T17:34+0300

2026-07-14T17:34+0300

2026-07-14T17:34+0300

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Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde Rahman Ö., evde bulunan üvey annesi Dursuniye Ö. ve kız kardeşi Esmanur Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen tartışmada Rahman Ö., Dursuniye Ö. ve Esmanur Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçmayan şüpheli Rahman Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/metruk-binadaki-cinayet-cozuldu-is-arkadasini-altin-bilezik-ve-kunyesi-icin-oldurmus-1107133417.html

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konya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet