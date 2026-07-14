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Konya'da çifte cinayet: Üvey oğul, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Konya'da çifte cinayet: Üvey oğul, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Konya'da aile içi çıkan tartışmada bir kişi, üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü. 14.07.2026, Sputnik Türkiye
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Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde Rahman Ö., evde bulunan üvey annesi Dursuniye Ö. ve kız kardeşi Esmanur Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen tartışmada Rahman Ö., Dursuniye Ö. ve Esmanur Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçmayan şüpheli Rahman Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260709/metruk-binadaki-cinayet-cozuldu-is-arkadasini-altin-bilezik-ve-kunyesi-icin-oldurmus-1107133417.html
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konya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet
konya, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, toplu cinayet, seri cinayet

Konya'da çifte cinayet: Üvey oğul, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü

17:34 14.07.2026
© AA / Savaş GülerKonya'nın Selçuklu ilçesinde üvey annesiyle kız kardeşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde üvey annesiyle kız kardeşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
© AA / Savaş Güler
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Konya'da aile içi çıkan tartışmada bir kişi, üvey annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.
Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'nde Rahman Ö., evde bulunan üvey annesi Dursuniye Ö. ve kız kardeşi Esmanur Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada Rahman Ö., Dursuniye Ö. ve Esmanur Ö.'yü bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kaçmayan şüpheli Rahman Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2026
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