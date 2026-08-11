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Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi
Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi
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Balıkesir'de Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın içinde bulunduğu makam aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T19:14+0300
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Balıkesir-Bandırma kara yolundaki Kuş Cenneti Kavşağı'nda Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da bulunduğu makam aracı ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.Kazada Mirza yara almazken, diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken kazanın meydana geldiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/istanbulda-korkutan-kaza-taksi-takla-atti-otomobil-refuje-cikti-1107918614.html
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balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, bandırma, trafik kazası, trafik polisi, trafik ihlali
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, bandırma, trafik kazası, trafik polisi, trafik ihlali

Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi

19:14 11.08.2026
© AABandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın aracının karıştığı trafik kazasında, 3 kişi hafif yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA
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Balıkesir'de Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın içinde bulunduğu makam aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Balıkesir-Bandırma kara yolundaki Kuş Cenneti Kavşağı'nda Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da bulunduğu makam aracı ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.
Kazada Mirza yara almazken, diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken kazanın meydana geldiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
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