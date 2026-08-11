https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bandirma-belediye-baskani-mirza-trafik-kazasi-gecirdi-1107927696.html
Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi
Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın içinde bulunduğu makam aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T19:14+0300
2026-08-11T19:14+0300
2026-08-11T19:14+0300
türki̇ye
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
balıkesir valiliği
balıkesir belediyesi
bandırma
trafik kazası
trafik polisi
trafik ihlali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107927538_0:442:1200:1117_1920x0_80_0_0_6667da82c5bce10ac768d3446060c4e6.jpg
Balıkesir-Bandırma kara yolundaki Kuş Cenneti Kavşağı'nda Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da bulunduğu makam aracı ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.Kazada Mirza yara almazken, diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken kazanın meydana geldiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/istanbulda-korkutan-kaza-taksi-takla-atti-otomobil-refuje-cikti-1107918614.html
türki̇ye
balıkesir
bandırma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0b/1107927538_0:350:1200:1250_1920x0_80_0_0_88c87f441290e9e850b1cadff7d35900.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, bandırma, trafik kazası, trafik polisi, trafik ihlali
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, balıkesir valiliği, balıkesir belediyesi, bandırma, trafik kazası, trafik polisi, trafik ihlali
Bandırma Belediye Başkanı Mirza, trafik kazası geçirdi
Balıkesir'de Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın içinde bulunduğu makam aracının başka bir otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Balıkesir-Bandırma kara yolundaki Kuş Cenneti Kavşağı'nda Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın da bulunduğu makam aracı ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı.
Kazada Mirza yara almazken, diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Mirza, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'ndan dönerken kazanın meydana geldiğini belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.