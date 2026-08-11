https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/bakanliktan-klima-uyarisi-faturada-yuzde-15-tasarruf-mumkun-1107911613.html
Bakanlıktan klima uyarısı: Faturada yüzde 15 tasarruf mümkün
Bakanlıktan klima uyarısı: Faturada yüzde 15 tasarruf mümkün
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaz sıcaklarında artan klima kullanımına karşı kritik uyarılarda bulundu. Yapılan araştırmaya göre, hanelerdeki klima... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T07:54+0300
2026-08-11T07:54+0300
2026-08-11T07:54+0300
ekonomi̇
klima
tasarruf
tasarruf tedbirleri
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İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında tırmanan sıcaklıklar ve sıklaşan sıcak hava dalgaları, Türkiye genelinde klima kullanımı ve satışlarını rekor seviyelere çıkardı. Artan soğutma ihtiyacı elektrik talebini doğrudan etkilerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanları enerji tüketimini azaltmanın en etkili yolunun doğru sıcaklık ayarı olduğunu vurguladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması gerektiği belirtildi. Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara düşürülmesinin enerji tüketimini aşırı derecede artırdığına dikkat çekilirken, sıcaklık ayarının her 2 derece yüksek seçilmesi halinde elektrik faturasında yüzde 15'e varan tasarruf elde edilebileceği hesaplandı.Klima tüketimi 10 yılda i̇ki katına çıkacakBakanlık uzmanlarının projeksiyonlarına göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoku bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte bu sayının yüzde 100 artış göstererek iki katına ulaşacağı öngörülüyor.Klima sahipliğindeki bu hızlı artışa paralel olarak, hanelerde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan klimaların toplam elektrik tüketimi de devasa bir boyuta ulaşacak. 2025'te 5-6 bin gigavatsaat seviyesinde olan toplam tüketimin, 2035 yılına gelindiğinde 12 bin gigavatsaat üzerine çıkması bekleniyor.Bilinçli kullanım elektrik şebekesini koruyorAşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klimaların eş zamanlı çalıştırılması, günlük elektrik tüketim rekorları kırılmasına yol açıyor. Yetkililer, hem aile bütçesini korumak hem de ulusal elektrik altyapısındaki yükü dengelemek adına vatandaşları enerji verimliliği kurallarına uymaya davet ediyor.
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klima, tasarruf, tasarruf tedbirleri
klima, tasarruf, tasarruf tedbirleri
Bakanlıktan klima uyarısı: Faturada yüzde 15 tasarruf mümkün
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaz sıcaklarında artan klima kullanımına karşı kritik uyarılarda bulundu. Yapılan araştırmaya göre, hanelerdeki klima stokunun 10 yıl içinde iki katına çıkması beklenirken, sıcaklık ayarında yapılacak sadece 2 derecelik bir artışla elektrik faturasında yüzde 15'e varan tasarruf sağlamak mümkün.
İklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında tırmanan sıcaklıklar ve sıklaşan sıcak hava dalgaları, Türkiye genelinde klima kullanımı ve satışlarını rekor seviyelere çıkardı. Artan soğutma ihtiyacı elektrik talebini doğrudan etkilerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanları enerji tüketimini azaltmanın en etkili yolunun doğru sıcaklık ayarı olduğunu vurguladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında klimaların iç ortam sıcaklığının en düşük 24 derece olarak ayarlanması gerektiği belirtildi. Klimanın gereğinden düşük sıcaklıklara düşürülmesinin enerji tüketimini aşırı derecede artırdığına dikkat çekilirken, sıcaklık ayarının her 2 derece yüksek seçilmesi halinde elektrik faturasında yüzde 15'e varan tasarruf elde edilebileceği hesaplandı.
Klima tüketimi 10 yılda i̇ki katına çıkacak
Bakanlık uzmanlarının projeksiyonlarına göre, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki hanelerde yaklaşık 11 milyon klima stoku bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte bu sayının yüzde 100 artış göstererek iki katına ulaşacağı öngörülüyor.
Klima sahipliğindeki bu hızlı artışa paralel olarak, hanelerde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan klimaların toplam elektrik tüketimi de devasa bir boyuta ulaşacak. 2025'te 5-6 bin gigavatsaat seviyesinde olan toplam tüketimin, 2035 yılına gelindiğinde 12 bin gigavatsaat üzerine çıkması bekleniyor.
Bilinçli kullanım elektrik şebekesini koruyor
Aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde klimaların eş zamanlı çalıştırılması, günlük elektrik tüketim rekorları kırılmasına yol açıyor. Yetkililer, hem aile bütçesini korumak hem de ulusal elektrik altyapısındaki yükü dengelemek adına vatandaşları enerji verimliliği kurallarına uymaya davet ediyor.