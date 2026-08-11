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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/akaryakit-fiyatlarina-dev-zam-geldi-1107911133.html
Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi
Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2026 itibarıyla benzine yapılan 2,08 liralık zammın... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T07:46+0300
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ekonomi̇
ankara
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akaryakıt indirimi
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benzin fiyatları
motorin
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Döviz kurundaki oynaklık, Brent petrol fiyatları tarafındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt pazarında zam baskısını artırdı. 11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla benzin litre fiyatı için 2,08 liralık zam kararı alındı.Söz konusu artışın 1,56 liralık kısmı eşel mobil sistemi kapsamında doğrudan pompaya yansıtılırken kalan kısım vergiden karşılandı. Gece yarısı giren zamla birlikte benzinin litresi bazı illerde 72 lira eşiğini geride bıraktı. Motorin litre fiyatı ve LPG fiyatları da yüksek seyrini koruyor.11 ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?Yapılan son zammın ardından Türkiye'nin üç büyükşehrindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde pompalara yansıdı:İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatlarıPiyasa uzmanları, küresel enerji borsalarındaki hareketliliğin sürmesi durumunda akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edebileceği konusunda uyarıyor.
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ankara, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg
ankara, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, benzin, benzin fiyatları, motorin, lpg

Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

07:46 11.08.2026
© AA / Roni BintangAvustralya, maliyetleri düşürmek için yakıt vergisini azaltıyor
Avustralya, maliyetleri düşürmek için yakıt vergisini azaltıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Roni Bintang
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Küresel petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2026 itibarıyla benzine yapılan 2,08 liralık zammın 1,56 lirası pompaya yansıtıldı. Son artışın ardından üç büyükşehirde benzin ve motorin fiyatları yeniden şekillendi.
Döviz kurundaki oynaklık, Brent petrol fiyatları tarafındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt pazarında zam baskısını artırdı. 11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla benzin litre fiyatı için 2,08 liralık zam kararı alındı.
Söz konusu artışın 1,56 liralık kısmı eşel mobil sistemi kapsamında doğrudan pompaya yansıtılırken kalan kısım vergiden karşılandı. Gece yarısı giren zamla birlikte benzinin litresi bazı illerde 72 lira eşiğini geride bıraktı. Motorin litre fiyatı ve LPG fiyatları da yüksek seyrini koruyor.

11 ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Yapılan son zammın ardından Türkiye'nin üç büyükşehrindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde pompalara yansıdı:

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 69,92 TL, Motorin 80,07 TL, LPG 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 69,77 TL, Motorin 79,93 TL, LPG 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 70,89 TL
Motorin: 81,19 TL
LPG: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 71,17 TL
Motorin: 81,46 TL
LPG: 33,79 TL
Piyasa uzmanları, küresel enerji borsalarındaki hareketliliğin sürmesi durumunda akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edebileceği konusunda uyarıyor.
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