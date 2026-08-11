https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/akaryakit-fiyatlarina-dev-zam-geldi-1107911133.html

Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına dev zam geldi

Sputnik Türkiye

Küresel petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. 11 Ağustos 2026 itibarıyla benzine yapılan 2,08 liralık zammın... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T07:46+0300

2026-08-11T07:46+0300

2026-08-11T07:46+0300

ekonomi̇

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Döviz kurundaki oynaklık, Brent petrol fiyatları tarafındaki dalgalanmalar ve ÖTV artışları, akaryakıt pazarında zam baskısını artırdı. 11 Ağustos 2026 Salı günü itibarıyla benzin litre fiyatı için 2,08 liralık zam kararı alındı.Söz konusu artışın 1,56 liralık kısmı eşel mobil sistemi kapsamında doğrudan pompaya yansıtılırken kalan kısım vergiden karşılandı. Gece yarısı giren zamla birlikte benzinin litresi bazı illerde 72 lira eşiğini geride bıraktı. Motorin litre fiyatı ve LPG fiyatları da yüksek seyrini koruyor.11 ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?Yapılan son zammın ardından Türkiye'nin üç büyükşehrindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde pompalara yansıdı:İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatlarıPiyasa uzmanları, küresel enerji borsalarındaki hareketliliğin sürmesi durumunda akaryakıt fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edebileceği konusunda uyarıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/hurmuz-gorusmeleri-cikmazda-petrol-fiyatlari-zirve-yapti-1107910985.html

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