İçişleri Bakanı Çİftçi'den 'sokak köpekleri' açıklaması: Ekim sonuna kadar hepsi toplanacak
İçişleri Bakanı, katıldığı bir televiyon programında sokakta yaşayan köpeklere dair açıklamalarda bulundu. Köpeklerin yüzde 80’inin toplandığını ifade eden... 10.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-10T13:00+0300
İçişleri Bakanı, katıldığı bir televiyon programında sokakta yaşayan köpeklere dair açıklamalarda bulundu. Köpeklerin yüzde 80’inin toplandığını ifade eden Çiftçi, ekim ayını işaret ederek, "Geriye kalan kısmı da eylül ve ekim ayları sonuna kadar toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
AK Parti ve MHP oylarıyla Meclis’te kabul edilen ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak da nitelendirilen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kabul edilmesiyle sokakta yaşayan hayvanlar belediyeler tarafından toplanmaya başlanmıştı.
'Toplanma oranları düşük kaldı'
Halk TV'nin aktardığına göre Bakan Çiftçi, A Haber'deki bir televizyon programında sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarında toplama oranlarının bazı illerde düşük seviyede kaldığını belirterek bu hafta oranı yüzde 60’ın altında kalan dokuz ilin valisiyle görüştüğünü ve çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdiğini ifade etti.
Sokakların güvenli hale getirilmesinin öncelikli hedef olduğunu söyleyen Çiftçi, belediyelere barınakların tamamlanması konusunda çağrıda bulundu. Sahipsiz hayvanların barınaklarda tedavi, kısırlaştırma ve beslenme süreçlerinden geçirileceğini belirten Bakan Çiftçi, 'hayvan saldırıları nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin sona erdirilmesinin amaçlandığını' savundu.
Çiftçi açıklamasında, “Sahipsiz hayvanların yeri meydanlar değil, barınaklardır. Orada tedavileri, kısırlaştırma işlemleri ve beslenmeleri yapılacak. Bu durum hayvanlar açısından da iyi” ifadelerini kullandı.