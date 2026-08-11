https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/motorine-buyuk-zam-bekleniyor-benzin-fiyatlari-da-artacak-mi-1107915357.html
Motorine büyük zam bekleniyor: Benzin fiyatları da artacak mı?
Motorine büyük zam bekleniyor: Benzin fiyatları da artacak mı?
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarının 90 dolara doğru yükselmesi akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini beraberinde getirdi. Benzinin litresine 2 lira, motorine 6,85 lira zam... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T11:31+0300
2026-08-11T11:31+0300
2026-08-11T11:31+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
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Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte benzin ve motorin fiyatları için zam beklentisi ortaya çıktı.ABD ve İran arasındaki çatışmanın durmasının ardından anlaşma beklentisinin zayıflaması ve iki tarafın da savaş tazminatı talep etmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Petrolün 90 dolara doğru yükselmesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları açısından da yeni zam beklentisini gündeme taşıdı.Benzine 2 lira, motorine 6,85 lira zam gündemdeBeklentiye göre benzinin litresine 2 lira, motorinin litresine ise 6,85 lira zam yapılacak.Ancak eşel mobil nedeniyle artışın tamamının pompa fiyatlarına yansıması beklenmiyor. Buna göre benzindeki artışın 1,5 lira, motorindeki artışın ise 5,13 lira olarak fiyatlara yansıması öngörülüyor.Benzin ne kadar olacak?Beklenen artışın ardından benzin fiyatlarının kentlere göre şu seviyelere çıkması bekleniyor:Motorin ne kadar olacak?Motorin fiyatlarında beklenen artışın pompaya yansıması halinde İstanbul, Ankara, İzmir ve doğu illerinde fiyatların daha yüksek seviyelere çıkacağı öngörülüyor.
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benzin, benzin fiyatları, motorin
benzin, benzin fiyatları, motorin
Motorine büyük zam bekleniyor: Benzin fiyatları da artacak mı?
Petrol fiyatlarının 90 dolara doğru yükselmesi akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini beraberinde getirdi. Benzinin litresine 2 lira, motorine 6,85 lira zam yapılması gündemde. Eşel mobil nedeniyle artışın pompaya benzinde 1,5 lira, motorinde 5,13 lira olarak yansıması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte benzin ve motorin fiyatları için zam beklentisi ortaya çıktı.
ABD ve İran arasındaki çatışmanın durmasının ardından anlaşma beklentisinin zayıflaması ve iki tarafın da savaş tazminatı talep etmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Petrolün 90 dolara doğru yükselmesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları açısından da yeni zam beklentisini gündeme taşıdı.
Benzine 2 lira, motorine 6,85 lira zam gündemde
Beklentiye göre benzinin litresine 2 lira, motorinin litresine ise 6,85 lira zam yapılacak.
Ancak eşel mobil nedeniyle artışın tamamının pompa fiyatlarına yansıması beklenmiyor. Buna göre benzindeki artışın 1,5 lira, motorindeki artışın ise 5,13 lira olarak fiyatlara yansıması öngörülüyor.
Beklenen artışın ardından benzin fiyatlarının kentlere göre şu seviyelere çıkması bekleniyor:
Bölge
Beklenen benzin fiyatı
İstanbul
71,42 TL
Ankara
72,89 TL
İzmir
72,67 TL
Doğu illeri
74,03 TL
Motorin fiyatlarında beklenen artışın pompaya yansıması halinde İstanbul, Ankara, İzmir ve doğu illerinde fiyatların daha yüksek seviyelere çıkacağı öngörülüyor.
Bölge
Beklenen motorin fiyatı
İstanbul
85,20 TL
Ankara
86,32 TL
İzmir
86,59 TL
Doğu illeri
88,05 TL