https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/motorine-buyuk-zam-bekleniyor-benzin-fiyatlari-da-artacak-mi-1107915357.html

Motorine büyük zam bekleniyor: Benzin fiyatları da artacak mı?

Motorine büyük zam bekleniyor: Benzin fiyatları da artacak mı?

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarının 90 dolara doğru yükselmesi akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini beraberinde getirdi. Benzinin litresine 2 lira, motorine 6,85 lira zam... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T11:31+0300

2026-08-11T11:31+0300

2026-08-11T11:31+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

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Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte benzin ve motorin fiyatları için zam beklentisi ortaya çıktı.ABD ve İran arasındaki çatışmanın durmasının ardından anlaşma beklentisinin zayıflaması ve iki tarafın da savaş tazminatı talep etmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Petrolün 90 dolara doğru yükselmesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları açısından da yeni zam beklentisini gündeme taşıdı.Benzine 2 lira, motorine 6,85 lira zam gündemdeBeklentiye göre benzinin litresine 2 lira, motorinin litresine ise 6,85 lira zam yapılacak.Ancak eşel mobil nedeniyle artışın tamamının pompa fiyatlarına yansıması beklenmiyor. Buna göre benzindeki artışın 1,5 lira, motorindeki artışın ise 5,13 lira olarak fiyatlara yansıması öngörülüyor.Benzin ne kadar olacak?Beklenen artışın ardından benzin fiyatlarının kentlere göre şu seviyelere çıkması bekleniyor:Motorin ne kadar olacak?Motorin fiyatlarında beklenen artışın pompaya yansıması halinde İstanbul, Ankara, İzmir ve doğu illerinde fiyatların daha yüksek seviyelere çıkacağı öngörülüyor.

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Sputnik Türkiye

benzin, benzin fiyatları, motorin