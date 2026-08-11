https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/altinda-son-7-ayin-rekor-yukselisi-uzman-isimden-yeni-fiyat-tahmini-geldi-1107910698.html

Altında son 7 ayın rekor yükselişi: Uzman isimden yeni fiyat tahmini geldi

Altında son 7 ayın rekor yükselişi: Uzman isimden yeni fiyat tahmini geldi

Sputnik Türkiye

Altının ons fiyatı, son bir haftada yüzde 7,4 prim yaparak 4 bin 342 dolara ulaştı ve son 7 ayın en güçlü haftalık performansını kaydetti. ABD'de zayıf gelen... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T07:08+0300

2026-08-11T07:08+0300

2026-08-11T07:08+0300

ekonomi̇

tl

fed

i̇srail

hürmüz boğazı

abd

merkez bankası

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, son bir haftalık süreçte yüzde 7,4 değer kazanarak 4 bin 342 dolara tırmandı. Bu ivme, 19 Ocak’tan bu yana kaydedilen en hızlı haftalık yükseliş olarak kayıtlara geçti. Değerli metallerdeki bu rüzgar gümüş piyasasına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı haftalık bazda yüzde 10,2 artışla 63,54 dolara tırmanarak benzer şekilde son 7 ayın en yüksek performansına imza attı.Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan piyasalarda ons altın 4 bin 340 dolar seviyesinden işlem görürken, yurt içi piyasada gram altın 6 bin 656 TL’den alıcı buluyor. Gümüşün onsu ise yüzde 0,8 primle 64 dolar seviyelerinde seyrediyor. ABD’de zayıf seyreden istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası (Fed) kanadından şahin adımların yavaşlayacağı beklentisi, değerli metallere olan güvenli liman talebini artırdı.Fiyatlamalarda ateşkes ve uzlaşma i̇yimserliğiYıla pozitif beklentilerle başlayan piyasalar, 28 Şubat’ta Orta Doğu’da patlak veren ABD/İsrail-İran Savaşı ve Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerle baskılanmıştı. Yükselen petrol fiyatları dünya genelinde enflasyonist baskıları artırırken küresel merkez bankalarını sıkılaşmaya yöneltmişti. Ancak bölgedeki gerginliğin nispeten yumuşaması ve uzlaşma beklentileri piyasalarda ivmeyi yeniden yukarı çevirdi.Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, altındaki yükselişin arkasındaki temel dinamikleri değerlendirdi. Bütün risklerin önceden fiyatlandığına dikkat çeken Ergezen, "Israrla 3 bin 400 dolar bandının altına geçmeyen bir fiyatlama gördük. Uzlaşma ve ateşkes beklentileri hemen fiyatlamalara yansıdı. Hem kurumsal yatırımcılar hem de merkez bankaları tarafında en kötünün geride kaldığı beklentisi oluştu" ifadelerini kullandı.Kritik seviyeler: Ons altında 4 bin 400 dolar eşiğiEmtia uzmanı Zafer Ergezen, önümüzdeki döneme dair fiyat tahminlerini de sıraladı. Piyasa üzerindeki baskının tam anlamıyla kalkması için dolar endeksi ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin şart olduğunu belirten Ergezen, petrolün 70 dolar seviyelerine inmesi durumunda yükselişin hız kazanacağını vurguladı.Ergezen, teknik seviyelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Dolar endeksinin 100 seviyesine yakın seyretmesi yükselişi bir miktar kısıtlayabilir. Altın tarafında 4 bin 400 dolar seviyesi çok önemli bir direnç; bunun üzerine çıkmakta zorlanabilir. Bu seviyenin aşılması halinde ise 4 bin 550 dolar seviyesi gündeme gelecektir."Gümüşün sanayiye duyarlılığı nedeniyle volatilite potansiyelinin daha yüksek olduğunu belirten uzman, önümüzdeki 1-2 aylık süreçte gümüş performansının altına kıyasla bir adım öne çıkabileceğini aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/altinda-yeni-ralli-hazirligi-yil-sonu-gram-altin-tahmini-dudak-ucuklatti-1107883248.html

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tl, fed, i̇srail, hürmüz boğazı, abd, merkez bankası